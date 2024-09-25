В онкодиспансере Подмосковья запустили телемедицинские консультации

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Телемедицинские консультации начали давать подмосковным пациентам в Московском областном онкологическом диспансере, в день сотрудники онлайн-отдела могут проконсультировать до 25 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Благодаря телемедицине получение консультации у врача-онколога стало быстрым и удобным, так как не нужно тратить время на поездку в медицинскую организацию и нет контактов с другими пациентами», — отметила заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи областного онкодиспансера Жанна Дроздова.Она добавила, что получить телемедицинскую консультацию в онкодиспансере могут как пациенты с подтверждённым диагнозом, так и люди с подозрением на заболевание. Для этого пациент должен записаться, затем с ним свяжется я медицинский регистратор и будет назначена дата и время.
Записаться на телемедицинскую консультацию в подмосковном онкодиспансере можно по телефону +7(495)521-58-00, через сайт диспансера gbuzmood.ru в разделе «Пациенту» или через электронную почту mz_mood_telemed@mosreg.ru.
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