В Новосибирске планируют привить от клещевого энцефалита 318 тысяч человек

16 апреля 2026, 19:30

В Новосибирской области в текущем году планируют привить от клещевого вирусного энцефалита 318 730 человек, из них 145 100 пройдут первичную вакцинацию, а 173 630 — ревакцинацию. Такие данные привели в Минздраве региона.





Так, в 2026 году регион планирует закупить 310 000 доз необходимой вакцины. Медучреждения получат ее уже во второй половине апреля. При этом отмечается, что с 2025 года по состоянию на 1 апреля осталось еще 258 820 доз.





«Дополнительно сообщаем, что на территории Новосибирской области в мае 2026 года будут проведены поставки иммунобиологических лекарственных препаратов на безвозмездной основе в рамках реализации календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям в количестве 72 500 доз и противоклещевого иммуноглобулина — 36 000 доз», — приводит Om1 Новосибирск сообщение Минздрава.