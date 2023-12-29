В Новосибирске врачи спасли пациента с редчайшим синдромом Фабри

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Врачи центра Мешалкина в Новосибирске спасли пациента с редким синдромом Фабри — генетическим заболеваем, вызванным образованием и усвоением организмом определённых ферментов. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на официальную группу медучреждения в соцсетях.
В публикации говорится, что врачи своевременно провели реанимационные мероприятия, в результате которых им удалось предотвратить остановку сердца.
После определения диагноза пациента направили в Новосибирск, где ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Отмечается, что медики на МРТ-снимках обнаружили у мужчины особенно сложную структуру сердца.
Операция, в ходе которой хирурги устранили очаги аритмии с внешней и внутренней стороны сердце, длилась более шести часов. Спустя четыре дня мужчину выписали из больницы.
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После определения диагноза пациента направили в Новосибирск, где ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Отмечается, что медики на МРТ-снимках обнаружили у мужчины особенно сложную структуру сердца.
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Диана Аванесян