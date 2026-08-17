В Новосибирской области снижается заболеваемость туберкулезом

17 августа 2026, 14:09

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

За первые шесть месяцев текущего года заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области снизилась на 16,8% по сравнению со средними многолетними показателями. Об этом сообщили в региональном Минздраве.





По данным Om1 Новосибирск, в область приехали с проверкой специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ. Гости отметили высокий уровень предоставления медицинской помощи и порекомендовали улучшить работу в районных медучреждениях.





«Три года наблюдается устойчивый тренд по снижению заболеваемости туберкулезом в Новосибирской области», — отметили в Минздраве.