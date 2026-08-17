В Новосибирской области снижается заболеваемость туберкулезом
За первые шесть месяцев текущего года заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области снизилась на 16,8% по сравнению со средними многолетними показателями. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
По данным Om1 Новосибирск, в область приехали с проверкой специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ. Гости отметили высокий уровень предоставления медицинской помощи и порекомендовали улучшить работу в районных медучреждениях.
«Три года наблюдается устойчивый тренд по снижению заболеваемости туберкулезом в Новосибирской области», — отметили в Минздраве.
При этом федеральные эксперты посоветовали разыскивать людей, которые отказываются от лечения, а также организовать видеоконтроль за лечением на дому. В региональном ведомстве учли все рекомендации, отметив, что ситуация с туберкулезом в Новосибирской области продолжает контролироваться.