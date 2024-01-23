В областной детской ортопедической больнице выросло число высокотехнологичных операций

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«Высокотехнологичная помощь оказывается при лечении сложных ортопедических патологий. Право на такое лечение в МОДКТОБ имеют все граждане России при наличии медицинских показаний», — сообщил главный врач больницы Александр Григорьев.
Направление на высокотехнологичную медицинскую помощь пациент может получить по итогам комплексного обследования в консультативно диагностической поликлинике МОДКТОБ.
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