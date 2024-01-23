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В областной детской ортопедической больнице выросло число высокотехнологичных операций

23 января 2024, 17:29
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Число операций, выполненных в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ) в рамках программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, с начала года составило 798, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Высокотехнологичная помощь оказывается при лечении сложных ортопедических патологий. Право на такое лечение в МОДКТОБ имеют все граждане России при наличии медицинских показаний», — сообщил главный врач больницы Александр Григорьев.

Направление на высокотехнологичную медицинскую помощь пациент может получить по итогам комплексного обследования в консультативно диагностической поликлинике МОДКТОБ.

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#здравоохранение
#медицина
#подмосковье
#московская область
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Озвучены неожиданные симптомы дефицита витамина В12
Врач Ярцева: Опухший язык и онемение конечностей – признаки дефицита В12
23 января 2024, 17:38

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что среди признаков дефицита витамина В12 являются слабость, опухший язык, онемение рук и ног, а также дислексия, заторможенность и снижение аппетита.
«Также недостаток витамина В12 может привести к сухости кожи, неврологическим жалобам, повышенной утомляемости, нервозности и снижению стрессоустойчивости. И по этим признакам тоже можно определить дефицит», – прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Ярцева.

Самым действенным методом восполнить недостаток витамина врач назвала введение его медикаментозно с помощью инъекций. Однако лечение нужно согласовывать со специалистом.

Ранее ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Юлия Баланова отметила, что данные об ожирении в России основаны на обращаемости граждан к специалистам.

«Рост больных ожирением во многом связан с проводимой информационно-коммуникационной кампанией, увеличением информированности населения и возрастающей обращаемостью в лечебно-профилактические учреждения с этой проблемой. Система здравоохранения по этому направлению работает более активно», — прокомментировала в беседе с RT Баланова.

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#лечение
#врач
#дефицит
#здоровье
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Депутат Лантратова: Энергетики могут спровоцировать психические заболевания
23 января 2024, 17:18

Фото: istockphoto.com/Stockah

Депутат Госдумы, соавтор проекта Яна Лантратова заявила, что последствия от употребления энергетиков для здоровья могут быть весьма серьёзными.
По её словам, такие напитки могут спровоцировать заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и даже психические и психологические проблемы.

Так она прокомментировала внесённый в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним.

«Энергетическими напитками можно повредить слизистую желудка, обострить нервные и психические заболевания, спровоцировать бессонницу и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Детям лучше не употреблять энергетики: их организм не окреп, сердце находится в состоянии роста, не исключено, что энергетики противопоказаны им по состоянию здоровья. К этому вопросу стоит относиться серьёзно», — прокомментировала в беседе с RT Лантратова.

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#сердце
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#заболевания
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В Подмосковье детские врачи прошли обучение по сердечно-легочной реанимации
23 января 2024, 16:25

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства прошли обучение по сердечно-легочной реанимации. Об это сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Для медперсонала родильного дома стационарного отделения №1 курс по реанимации провел анестезиолог-реаниматолог Люберецкой станции скорой Вячеслав Беспалый.

В рамках обучения медикам рассказали об определенных приемах реанимации на торсовых манекенах.

«Навыки базовой сердечно-легочной реанимации — это реальная возможность спасти чью-то жизнь в критической ситуации. Наши врачи были рады освежить свои теоретические знания и отработать умения на практике», — поделилась заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Людмила Липовенко.

Стоит отметить, что по итогам тренинга все присутствующие показали отличные результаты по проведению сердечно-легочной реанимации.

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#жизнь
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#подмосковье
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Больницы Подмосковья получили более 7 тыс единиц лёгкого медоборудования
23 января 2024, 16:01

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 7,2 тыс. единиц лёгкого медицинского оборудования поступило в 71 учреждение здравоохранения Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В прошлом году мы поставили в медучреждения Подмосковья свыше 7,2 тыс. единиц медтехники на сумму почти 7 млрд рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В числе полученного оборудования есть УЗИ-аппараты, оборудование для гемодиализа, видеоэндоскопии, техника для реанимации, для гинекологии, урологии и офтальмологии и многое другое. Оборудование закуплено в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранения», программы модернизации первичного медицинского звена, а также по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#здравоохранение
#медицина
#светлана стригункова
#минздрав мо
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В новом госпитале в Красногорске каждый год будут лечить 14,5 тыс детей
23 января 2024, 15:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Детский клинический госпиталь им. Леонида Рошаля в Красногорске станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье. Ежегодно медицинскую помощь по ОМС там смогут получать более 14,5 тыс детей из Подмосковья и других регионов. Об этом стало известно по итогам поездки в город губернатора Московской области Андрея Воробьёва, который проверил ход строительства медучреждения.
Мощность больницы составит 420 коек. Там будут расположены консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 14 стационарных отделений, 27 операционных и 42 койки реанимации.

Строительство госпиталя позволит оптимизировать маршрутизацию маленьких пациентов, улучшить доступность и качество медицинской помощи. В клиническом центре будет 28 профилей такой помощи.

В клиническом центре установят более 6 тыс единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования. Это рентген-аппараты, КТ, система цифровой лапароскопии, ангиографы и так далее.
«Впервые в Подмосковье там будут делать операции на сердце по современным технологиям – до этого они проводились только в МОНИКИ. Также врачи смогут выполнять сложные операции при деформациях опорно-двигательного аппарата, врождённой патологии сердца, сосудов и при тяжёлых черепно-мозговых травмах», – сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Малыши до четырёх лет, дети с ограниченными возможностями и тяжелобольные ребята смогут находиться в клиническом центре вместе с матерями, которые бесплатно предоставят место и питание. Для родителей оборудуют уютные зоны отдыха, а для детей – игровые комнаты.

На базе центра будет работать детская выездная реанимационная служба с возможностью госпитализации детей из отдалённых уголков Подмосковья.
«Для этого будет оборудована вертолётная площадка санитарной авиации. Также начнёт работать телемедицинский центр, который позволит проводить консультации с врачами в режиме онлайн, обсуждать тактику лечения сложных пациентов.В клинике будут использовать технологии телемедицины и роботизации медицинских процессов для лечения сложных заболеваний», – добавили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что Подмосковье – второй в России регион по численности детского населения. За пять лет оно выросло на 17%. Сейчас в регионе проживают более 1,7 млн несовершеннолетних.

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#андрей воробьёв
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#здравоохранение
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#дети
#красногорск
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В новый детский госпиталь в Красногорске примут около тысячи врачей
23 января 2024, 15:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Детском клиническом центре им. Леонида Рошаля в Красногорске будут работать около 400 врачей и 600 медсестёр. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который во вторник проверил ход строительства медучреждения и поговорил с руководителями отделений, которые подбирают высококвалифицированных врачей в команду.
«У нас будет порядка 400 врачей и 600 человек среднего медперсонала. Мы дорожим врачами и понимаем, насколько важны различные социальные программы, чтобы люди могли планировать своё будущее и не испытывать дискомфорта. Поэтому здесь, в прилегающих микрорайонах, мы запланировали строительство жилья, что позволит нам и дальше привлекать специалистов», – рассказал глава региона.
Сейчас с медиками проводятся собеседования, а с февраля начнётся прием в штат. Средний медперсонал пройдет онлайн-обучение современным стандартам работы на базе подмосковных колледжей.

«Центр оснащён самим современным оборудованием, на котором уже учатся работать наши врачи. Мы привлекаем ведущих специалистов страны – лидеров в хирургическом и терапевтическом профиле педиатрии. Сочетание высокого профессионализма и оборудования на уровне лучших мировых стандартов – колоссальный прорыв и в диагностике, и в лечении для области», – рассказала главврач Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
По её словам, сейчас уже набрано порядка 50% врачебного и среднего медицинского персонала. Большое число претендентов находятся на стадии собеседований. Помогают подмосковные колледжи, которые по целевому принципу готовят сотрудников для работы.
«Госпиталь оснащён по современным стандартам. Как только появилось предложение, даже не думал, сразу согласился возглавить отделение. Для меня будет честью работать в этом коллективе. Подбирается команда мечты, я тоже принимаю в этом участие. Работников нужно много, так как койкофонд колоссальный. Для докторов, которые собираются устраиваться в новую клинику, предусмотрено социальное жильё, есть программы по его приобретению», – поделился будущий заведующий отделением хирургической реанимации Павел Фёдоров.
Он пригласил на должность заведующего отделением анестезиологии и реанимации своего коллегу Максима Шульженко, с которым раньше работал. Сейчас он трудится врачом-реаниматологом в Москве, но живёт в Красногорске. Добираться до нового места работы врачу будет удобнее.

«Придётся освоить новую аппаратуру, которой у нас не было. На базе больницы предполагается создать симуляционный центр, хотелось бы принять участие в его работе в качестве преподавателя. В свою команду я набрал большое количество врачей и медсестёр из Москвы, Подмосковья и других регионов. Многие интересуются областными программами поддержки врачей, в том числе компенсацией аренды жилья – 20 тыс рублей ежемесячно», – рассказал Шульженко.
Ранее Воробьёв объявил, что детский клинический центр им. Леонида Рошаля в Красногорске откроют в начале лета.

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#врачи
#медсестра
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Доктор призвала есть на завтрак испанские тосты для мужского и женского здоровья
Доктор Королёва рассказала о пользе испанского завтрака
23 января 2024, 15:06

Фото: IStock/Fudio

Подсушенный цельнозерновой хлеб может стать отличным вариантом для завтрака. Об этом «Радио 1» рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА РФ, диетолог, терапевт Маргарита Королёва.
По словам специалиста, хлеб нужно обязательно подсушить, а не поджарить в тостере. После этого на него можно выложить овощи, как любят делать испанцы.
«Испанцы берут цельнозерновой хлеб, подсушенный с вечера, и утром на один из них выкладывают болгарский перец и томат, приготовленные на гриле. Эти продукты являются источником ликопина – очень полезного антиоксиданта как для мужского, так и для женского здоровья. На другой кусочек хлеба они кладут авокадо, удобряют оливковым маслом, соком лимона или кладут кусочек слабосоленой сёмги, – полезный источник белка», — сказала диетолог.
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#овощи
#диетолог
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Воробьёв анонсировал открытие Детского клинического центра в Красногорске в начале лета
23 января 2024, 15:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Детский клинический центр им. Леонида Рошаля в Красногорске откроют в начале лета. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход строительства медучреждения.
Глава региона рассказал, что в Подмосковье не было большого детского госпиталя. Власти области обратились с этой проблемой к президенту и получили его поддержку.
«В 2021 году начали строительство и в июне этого года планируем запустить центр. Материалы, современные технологии, проектировщики, грамотное техзадание – очень важные слагаемые, благодаря которым в марте – апреле стройка завершится. Ещё два месяца понадобится, чтобы установить оборудование и сделать пуско-наладку», – поделился планами Воробьёв.
По словам губернатора, в этом медицинском центре смогут проходить обследование и лечиться 14-15 тыс детей из Подмосковья и других регионов в год.

Сегодня готовность объекта превышает 80%. Идёт монтаж внутренних инженерных сетей, отделка помещений, устройство фасадов и кровли. Почти 1,4 тыс работников трудятся в две смены, чтобы завершить строительство центра в срок.
«Сейчас идёт финальная стадия строительно-монтажных работ, производятся чистовая отделка, конечное устройство инженерных сетей. Планируем к марту завершить эту работу. На второй квартал запланирован монтаж оборудования и связанные с этим пусконаладочные работы», – рассказал представитель подрядчика Илья Демидов.
Камень в основание детской больницы в 2021 году заложили губернатор Воробьёв, зампред правительства Татьяна Голикова, а также известный хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, именем которого назван центр.

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#госпиталь
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В Московской области 56 тысяч человек сдали кровь за год
23 января 2024, 14:57

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 56 тысяч доноров сдали кровь в Подмосковье в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
56 тысяч человек в 2023 году сдали кровь и ее компоненты для банка крови Московской области.

«Донорское движение продолжает активно развиваться в Московской области. Заготавливаемая кровь и ее компоненты направляются в наши медорганизации для помощи пациентам с сильной кровопотерей, ожогами, травмами, онкологией и другими заболеваниями. Так, за 2023 год донорами крови и ее компонентов стали почти 56 тыс. человек», — отметила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Кроме этого, на территории всей Московской области сдача и прием крови выполняются на безвозмездной основе. На сегодняшний день регион полностью обеспечен донорской кровью и ее компонентами.

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