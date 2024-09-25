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В Раменском женщина сама родила седьмого ребёнка после кесарева сечения

25 сентября 2024, 13:16
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Областного центра материнства и детства Раменской больницы приняли естественные роды седьмого ребенка у 38-летней женщины, которой прошлом делали кесарево сечение. На свет появилась девочка весом 3420 г и ростом 53 см, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.


«Всё больше пациенток с рубцом на матке после кесарева сечения соглашаются на естественные роды. Мы их поддерживаем, если нет противопоказаний. Перед родами оцениваем ситуацию, проводим обследования. У этой пациентки рубец на матке, к тому же роды седьмые. Это определённый риск. Вместе с ней приняли решение о естественных родах. Они прошли без осложнений», – рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Александр Ефанов.
Родители назвали дочь Анной. Теперь в семье пять мальчиков и две девочки. Мама и новорождённая уже находятся дома.

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#минздрав мо
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#здравоохранение
#беременность
#роды
#дети
#подмосковье
#московская область
Детский травматолог Григорьев рассказал, как избежать детских травм
25 сентября 2024, 13:17

В осенний период дети часто получают травмы из-за повышенной активности на улице. Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев предлагает меры для профилактики детского травматизма.
«Обувайте ребёнка в удобную и нескользящую обувь. Мокрая и скользкая листва, частые дожди, туман и первые заморозки. Помните, что модная обувь — не равно безопасная. Выбирайте обувь с рифленой и не скользящей подошвой. Одевайте ребёнка по погоде, чтобы избежать переохлаждения и обморожений», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Познакомьте ребёнка с правилами дорожного движения и обучите его переходить дорогу только по пешеходному переходу. Подчеркните важность внимательности на дороге, так как водители могут не заметить пешеходов.

«Проявляйте максимум осторожности на дорогах и сами! Снижайте скорость и будьте готовы к внезапному появлению пешеходов на проезжей части. Не оставляйте ребёнка без присмотра на детской площадке и следите за его играми. Прикрепите к одежде и рюкзаку ребёнка светоотражающие элементы, чтобы его было видно в тёмное время суток», — добавил Григорьев.
Кроме того, Григорьев советует детям научиться группироваться при падении, прижимая подбородок к груди. Если у ребёнка есть проблемы с конечностями, такие как деформация или асимметрия суставов, важно немедленно обратиться к врачу.

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#минздрав мо
#пдд
#московская область
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Онколог рассказал, из-за чего может возникнуть множественный рак
Профессор Имянитов: Первично-множественный рак связан с наследственностью
25 сентября 2024, 13:05

Фото: iStock/wildpixel

Бывает так, что у человека образуется сразу несколько разных злокачественных опухолей. Почему такое происходит, рассказал член-корреспондент РАН, профессор, заведующий отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгений Имянитов.
«Множественный рак скорее редкое явление для онкологов. Хотя такие случаи встречаются в медицинской практике и их нельзя назвать единичными. Если не брать в расчет совсем экзотические, как правило, одновременно у человека может развиваться не более двух независимых опухолей, а последовательно — 3, 4 и даже более», — объяснил Имянитов в беседе с RuNews24.ru.

Он пояснил, что одной из причин такого развития событий может быть наследственная предрасположенность. Если родители передают ребёнку определённую генетическую мутацию, это может увеличить риск развития нескольких опухолей одновременно.

Кроме того, на возникновение первичного множественного рака могут влиять внешние факторы, такие как канцерогены. Например, у человека, который часто находится на солнце, может развиться несколько меланом, а у заядлого курильщика — несколько разных опухолей лёгких, рассказал онколог.

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#продукты
#родители
#рак
#сын
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Подмосковные врачи провели операцию пациенту с опухолью на губе
25 сентября 2024, 11:06

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Пушкинскую клиническую больницу обратился 76-летний пациент с жалобой на болезненное новообразование на губе. Это был округлый шероховатый участок размером чуть больше двух сантиметров. Поверхность образования была выпячена, вызывала сухость и жжение и часто травмировалась во время приёма пищи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы диагностировали веррукозную лейкоплакию. Пациенту требовалась операция. В технике клиновидной резекции за полчаса под местной анестезией удалили образование. Отправили его на гистологию. В зависимости от ее результатов назначим лечение», — рассказал челюстно-лицевой хирург Владимир Савин.

Лейкоплакия является предраковым заболеванием, которое может возникнуть из-за хронического воспаления слизистой оболочки рта, пищевода, дыхательных путей, шейки матки и других органов. Провоцирующими факторами могут быть курение, воздействие едких веществ и постоянное травмирование.

Через несколько дней пациента выписали домой, и после заживления на его губе не останется шрамов.

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#образование
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#хирург
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Прививку от гриппа в мобильных комплексах сделали более 8 тыс. жителей Подмосковья
25 сентября 2024, 10:39

Фото: в пресс-служба Минздрава МО

Вакцинацию от гриппа в мобильных комплексах уже прошли более 8 тыс. жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных комплексах. Комплексы работают в самых посещаемых местах городских округов, в том числе у железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Сделать прививку можно перед работой или по пути домой, не тратя время на посещение поликлиники. Всего с начала кампании по вакцинации прививку в мобильных комплексах сделали 8,3 тыс. человек», - уточнил министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Медик проведёт осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку. График выездов мобильных комплексов можно найти на сайте министерства.

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#подмосковье
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#здравоохранение
#здоровье
#вакцинация
#грипп
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Врач-дерматовенеролог Анохина объяснила, почему опасно самостоятельно удалять родинки
25 сентября 2024, 10:06

istockphoto / Fly_dragonfly

Пациенты часто путают родинки с другими образованиями на коже, такими как врождённые и приобретённые невусы, папилломы, себорейные кератомы, дерматофибромы, ангиомы и другие. Некоторые виды, например, врождённые и приобретённые невусы, требуют хирургического удаления и последующего гистологического исследования, которое невозможно провести самостоятельно.
Самостоятельное удаление кожных образований с использованием народных средств или аптечных препаратов с кислотами и щёлочами может быть неэффективным и даже опасным. В лучшем случае эти методы могут оказаться бесполезными или вызвать лёгкое раздражение кожи. В худшем случае существует риск получения серьёзных ожогов, которые в дальнейшем могут привести к образованию рубцов и язв.

«Иногда под определением «родинки» могут скрываться злокачественные опухоли, например, меланома или базалиома. Поэтому перед удалением любого кожного образования необходимо убедиться в его доброкачественности», — предупреждает врач-дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Дарья Анохина.
Самостоятельное удаление образований на коже может привести к осложнениям и ухудшению эстетического вида. Если у вас есть необходимость удалить кожное образование, обратитесь к врачу-дерматологу для консультации и выбора наиболее безопасного и эффективного метода.

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#консультации
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Диетолог Басова рассказала о необходимости витамина С в рационе ребёнка
25 сентября 2024, 10:05

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Витамин C является одним из ключевых союзников в борьбе с вирусными заболеваниями. Он способствует усвоению железа детским организмом с ранних лет, что важно для правильного развития ребёнка. Витамин C также укрепляет иммунитет, позволяя организму противостоять вирусам во время эпидемий ОРВИ и гриппа. Кроме того, аскорбиновая кислота обеспечивает нормальное функционирование соединительной и костной тканей ребёнка.
«Витамин С или аскорбиновая кислота действительно принимает участие во множестве биохимических процессов организма. Недостаток этого нутриента приводит к проблемам с деснами, а у младенцев может вызвать замедление роста. Прежде всего необходимо, чтобы витамин С поступал в детский организм с растительной пищей. Продукты, богатые витамином С: шиповник, смородина, облепиха, петрушка, укроп, брюссельская, белокочанная или цветная капуста, болгарский перец, яблоки, ананасы и, конечно, цитрусовые», — рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.
Продукты, содержащие ценный витамин, должны быть в ежедневном рационе ребёнка, так как организм не способен накапливать этот нутриент. Однако витамин С разрушается при варке и тушении. Поэтому при термической обработке следует закрывать кастрюлю или сковороду крышкой. Не рекомендуется использовать металлические лопатку и половник.

«При доступе кислорода потери витамина С в два раза больше, чем при приготовлении без доступа кислорода. Продукты лучше закладывать уже в кипящую, подсоленную воду. Капусту помещают в кипящую воду по частям, чтобы вода сразу закипала вновь, и варят только до готовности, не переваривая. Чем дольше варится продукт, тем больше потери витамина. Поэтому овощи и фрукты желательно есть свежими», — добавила специалист.
Что касается аскорбиновой кислоты в форме таблеток или мармелада, содержащей глюкозу и другие сахара, то не стоит злоупотреблять ею. Дозировка должна определяться индивидуально в соответствии с возрастом, и перед началом приёма необходимо проконсультироваться с врачом. Лучше принимать таблетированную форму витамина C в первой половине дня между приёмами пищи, если это было прописано специалистом.

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#врач
#диетолог
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В России выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса
25 сентября 2024, 04:40

Фото: istock/Lisa Nentwich

У россиян зафиксировали новую разновидность коронавируса, выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса XEC.
Он был обнаружен в Ростовской области и Башкортостане.

«XEC — рекомбинантный вариант, возникший в результате соединения двух субвариантов омикрона. Симптомы нового штамма аналогичны симптомам более ранних вариантов COVID-19, включая лихорадку, боль в горле и усталость», — уточнили «Ведомости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

По информации издания, новый штамм распространяется по территориям Франции, Германии и Великобритании. Как сообщало URA.RU ранее, Роспотребнадзор предупредил о быстром развитии нового штамма коронавируса в РФ.

Ранее сообщалось, что основной всплеск заболеваемости гриппом ожидается примерно к концу ноября. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, сделать прививки от коронавируса необходимо людям, попадающим в зону риска, то есть страдающим различными хроническими заболеваниями, такими как диабет, ожирение, заболевание почек, сердечно-сосудистой системы, и другими. Также прививки необходимо сделать людям старше 60-65 лет.

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#подмосковье
#роспотребнадзор
#прививки
#врач
#симптомы
#штамм
#рф
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Диетолог развеяла популярный миф о пивной диете
Диетолог Соломатина: похудеть на пиве невозможно
24 сентября 2024, 19:07

Фото: iStock/Kseniya Romazanova

Некоторые нутрициологи считают, что похудеть на пиве легче, чем на соках. Однако диетолог Елена Соломатина объяснила, что сбросить лишние килограммы на пиве невозможно и опасно для здоровья.
По ее словам, калорийность соков зависит от их состава. У фруктовых напитков достаточно высокая калорийность, в отличие от овощных. Но в пиве содержится более опасное для снижения веса вещество.

«В пиве немного калорий, но важно, как именно они усваиваются. Во фруктовом соке много сахара, который в большом количестве опасен для организма при снижении веса. Безусловно, в пиве не так много сахара, как в сладких соках, но в этом напитке содержится мальтоза. Она повышает уровень глюкозы в крови значительно сильнее сахара», — рассказала Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, гликемический индекс пива очень высокий и похудеть на нем невозможно, особенно если лишние килограммы связаны с инсулинорезистентностью, и даже опасно для здоровья.

Специалист напомнила, что в пиве содержится алкоголь, который не способствует похудению. Таким образом, этот напиток замедляет обмен веществ и совершенно не подходит для похудения.

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#диетолог
#индекс
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Всплеск заболеваемости гриппом ожидается к концу ноября
24 сентября 2024, 18:28

Фото: iStock/Anastasia Gryukanova

Основной всплеск заболеваемости гриппом ожидается примерно к концу ноября. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.
«По поводу гриппа: сейчас вакцинация идёт, грипп у нас ожидается всё-таки попозже — где-то в конце ноября — декабре, более-менее такой всплеск будет гриппозный, поэтому есть сейчас возможность сделать эту и другую прививку и не попасть в печальную статистику», — рассказал Болибок в беседе с RT.

По его словам, сделать прививки от коронавируса необходимо людям, попадающим в зону риска, то есть страдающим различными хроническими заболеваниями, такими как диабет, ожирение, заболевание почек, сердечно-сосудистой системы, и другими. Также прививки необходимо сделать людям старше 60-65 лет.

По данным издания argumenti.ru, осенью заболеваемость вирусами увеличилась на 200%. При этом преобладающими возбудителями ОРВИ в 2024 году стали риновирус и COVID-19. Источники издания сообщают, что грипп на данный момент практически отсутствует, хотя в маленьком процентном соотношении выявлен вирус гриппа В. А вот самым частым видом коронавируса в Москве остаётся FLIRT. Данный штамм вируса протекает легко, и практически без осложнений.

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