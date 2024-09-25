В Раменском женщина сама родила седьмого ребёнка после кесарева сечения

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Областного центра материнства и детства Раменской больницы приняли естественные роды седьмого ребенка у 38-летней женщины, которой прошлом делали кесарево сечение. На свет появилась девочка весом 3420 г и ростом 53 см, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Всё больше пациенток с рубцом на матке после кесарева сечения соглашаются на естественные роды. Мы их поддерживаем, если нет противопоказаний. Перед родами оцениваем ситуацию, проводим обследования. У этой пациентки рубец на матке, к тому же роды седьмые. Это определённый риск. Вместе с ней приняли решение о естественных родах. Они прошли без осложнений», – рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Александр Ефанов.Родители назвали дочь Анной. Теперь в семье пять мальчиков и две девочки. Мама и новорождённая уже находятся дома.
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Лора Луганская