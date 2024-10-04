В Орехово-Зуеве спасли мужчину с застрявшей в шее шестисантиметровой щепкой

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Мужчину, пострадавшего от отлетевшего в шею и застрявшего между позвонками куска фанеры, спасали врачи Орехово-Зуевской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
49-летний мужчина поступил в больницу с торчащим из шеи осколком фанеры и сильным кровотечением. Травму он получил во время ремонтных работ. Выяснилось, что щепка застряла между первым и вторым позвонками и повредила стенки позвоночной артерии.
В настоящее время прооперированный мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.
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«Был большой риск полного повреждения позвоночной артерии с последующим развитием инсульта, поэтому пациента экстренно прооперировали. В ходе операции извлекли инородное тело, ушили артерию и восстановили кровоток», — рассказал нейрохирург сосудистого центра Сардорбек Сабиров.
В настоящее время прооперированный мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.
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