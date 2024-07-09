В Орехово-Зуеве спасли от обмороков девушку с тяжёлыми пороками венозной системы

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы спасли 23-летнюю девушку с множественными патологиями венозной системы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила девушка с жалобами на обмороки, судороги и нарушения ритма работы сердца. В ходе диагностики у неё выявили врождённые аномалии развития венозной системы – закрытие левой ярёмной вены, сдавливание правой, сдавливание подвздошной вены с формированием оттока крови из левой ноги через органы малого таза. Всё это вызывало судороги, обмороки и аритмию.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже проходит реабилитацию. Врачи говорят, что в дальнейшем функция органов малого таза полностью восстановится, а неврологические симптомы окончательно исчезнут.
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«Мы разработали тактику многоэтапного лечения. На первом этапе восстановили проходимость левой внутренней ярёмной вены, что сняло судорожные припадки и обмороки. Вторым этапом выполнили стентирование подвздошной вены и восстановили нормальный отток крови из левой ноги. На третьем этапе выполнили эмболизацию – перекрыли варикозные вены малого таза и устранили нарушения работы крупных вен», – рассказал заведующий центром Дмитрий Тютьнев.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже проходит реабилитацию. Врачи говорят, что в дальнейшем функция органов малого таза полностью восстановится, а неврологические симптомы окончательно исчезнут.
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Лора Луганская