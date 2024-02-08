В Орехово-Зуеве заработали два новых рентген-аппарата

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Два цифровых аппарата для рентгена, сменивших устаревшую аналоговую технику, заработали в медицинских учреждениях в Орехово-Зуеве — местном филиале противотуберкулёзного диспансера и поликлинике №3 Орехово-Зуевской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«На ремонт кабинетов и покупку двух новых рентген-аппаратов было направлено более 38 млн рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.На каждом из новых рентген-аппаратов в день можно будет проводить до 70 исследований. Как объяснил главврач Орехово-Зуевской больницы Максим Балясников, цифровой аппарат имеет ряд существенных преимуществ. Это и более низкая лучевая нагрузка, и лучшее качество изображений, и доступность результатов в цифровом формате.
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