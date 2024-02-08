В Подмосковье спасли мужчину с практически полностью пораженным желудком

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Долгопрудненские врачи спасли 60-летнего пациента с язвой, которая поразила практически весь желудок. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчину в больницу доставила скорая с сильными болями в животе и частичной анемией. В ходе осмотра у него обнаружили внутреннее кровотечение, исходившее из язвы желудка.
Стоит отметить, что после операции мужчину переведен в реанимацию на внутривенное питание. После стабилизации состояния его перевели в палату.
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«После необходимой подготовки мужчина был переведён в отделение реанимации, где ему консервативным путём остановили кровотечение и перелили 1,5 литра крови. Под общим наркозом провели резекцию желудка, то есть почти полностью произвели его удаление, оставив только 1/6 его часть. Соединили желудок с поджелудочной железой и другими частями желудочно-кишечного тракта. Операция прошла успешно и заняла 4 часа», - поделился завотделения хирургии Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.
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Мира Полтева