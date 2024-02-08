В Подмосковье спасли мужчину с практически полностью пораженным желудком

Случаи таких заразных заболеваний, как корь, ветрянка или дифтерия возникают всё чаще из-за ослабления коллективного иммунитета. К этому, в свою очередь, привело нежелание вовремя вакцинировать детей. Об этом заявил «Радио 1» доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.