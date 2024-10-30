В паллиативном центре Подмосковья дали главный совет по уходу за неизлечимым больным

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Главный аспект психологически комфортной повседневной жизни с паллиативным родственником – общение. Все свои действия нужно проговаривать, даже если человек находится без сознания или страдает болезнью Альцгеймера, посоветовала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Анна Шестакова.
Если неизлечимый больной может разговаривать, нужно внимательно слушать его. Это даст ему ощущение, что он всё еще личность. Необходимо проявлять интерес к тому, что он рассказывает, задавать вопросы, выражать эмоции. Можно обнять и погладить близкого.
Если у близкого есть потребность обсудить свои чувства и страхи, нельзя отгораживаться от него. Бывает и так, что человек с паллиативным статусом становится агрессивным, злится и грубит. Это может быть следствием боли, которую он скрывает, или психологических проблем. Если это происходит очень часто, и у вас не получается с этим справиться, нужно обратиться за помощью специалистов.
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«Расскажите, как прошёл ваш день, что нового у родственников или общих знакомых. Почитайте книжку вслух. Посмотрите вместе какую-нибудь передачу, позвоните друзьям или родственникам вашего подопечного. Вы будете для него той самой связью с внешним миром, которая даёт уверенность в себе и эмоциональную стабильность», – сказала Шестакова.
Если у близкого есть потребность обсудить свои чувства и страхи, нельзя отгораживаться от него. Бывает и так, что человек с паллиативным статусом становится агрессивным, злится и грубит. Это может быть следствием боли, которую он скрывает, или психологических проблем. Если это происходит очень часто, и у вас не получается с этим справиться, нужно обратиться за помощью специалистов.
«Настоятельно рекомендуем всем родственником звонить на нашу горячую линию с любым волнующим вопросом. Сотрудники нашей службы понимают, с чем вам пришлось столкнуться. Мы всегда поможем», – пообещала Анна Шестакова.Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в Московской области работают Школы паллиативного пациента. Можно посетить занятие и пообщаться с врачами на любые темы в отношении вашего подопечного. Также можно позвонить на горячую линию координационного центра паллиативной помощи Московской области: 8 (498) 683-83-83.
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Лора Луганская