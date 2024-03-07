В Павловском Посаде открылась после капремонта поликлиника для взрослых и детей

Родители 11-летней девочки обратились за помощью в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) с жалобой на опасное состояние дочери. При росте 157 см и весе 40 кг она посчитала себя толстой и резко сократила питание. К врачам она попала с весом в 27 килограммов, а также болями в ногах, нарушением походки и проблемами с кожей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.