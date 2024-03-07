В Павловском Посаде открылась после капремонта поликлиника для взрослых и детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Капитальный ремонт поликлиники №3 завершился в Павловском Посаде, медучреждение вновь открыто для пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Поликлиника в Павловском Посаде полностью преобразилась. Изменился не только облик здания. Здесь появились комфортные зоны ожидания приёма, удобная навигация. Работают кабинеты телемедицинских консультаций и выписки электронных рецептов на льготные лекарства», — сказала первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.Она добавила, что на капитальный ремонт поликлиники было выделено 440 миллионов рублей.
Приём ведут 46 врачей, в числе которых терапевты, педиатры, а также узкопрофильные специалисты. Поликлиника оборудована современным диагностическим оборудованием.
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