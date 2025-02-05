В Петербурге обследуют 30 детей с редкими наследственными болезнями зрения

Курение, злоупотребление алкоголем и механические повреждения языка, к примеру от острых краев зубов, могут привести к раку языка. Об этом рассказал врач-онколог АО «Медицина» Руслан Басанов, отметив, что симптомы данной болезни по началу не замечаются, так как опухоль может не болеть и не мешать языку.