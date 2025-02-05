В Петербурге обследуют 30 детей с редкими наследственными болезнями зрения

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В Санкт-Петербурге на новейшем оборудовании пройдут обследование 30 детей с редкими наследственными заболеваниями глаз. Ребята с генетическими патологиями приехали в филиал Национального медицинского центра «Микрохирургия глаза» имени Святослава Федорова с разных уголков страны.
«Дети пройдут полное офтальмологическое обследование и получат направления на госпитализацию для операций или лечения, которое поможет замедлить развитие их заболеваний. Важно выиграть время, так как во всем мире проводятся исследования препаратов, способных исправить генетические нарушения и полностью вылечить редкие болезни», — отмечает «Петербургский дневник».В то же время новый вид диагностики появился и в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 имени Г.П. Курбатова. Как сообщает «Сiбдепо», теперь в медучреждении смогут делать внутрисосудистое УЗИ коронарных артерий. Важное преимущество этого оборудования — оно позволяет проводить исследование без коронарного вмешательства.
«Суть методики — в сосуд вводится датчик диаметром всего 1 мм, который точно определяет степень сужения и протяженность поражения коронарной артерии, позволяет оценить морфологию атеросклеротической бляшки и результат проведенного стентирования коронарных артерий», — приводят в издании слова регионального министра здравоохранения Дмитрия Беглова.Читайте также:
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