В Петербурге выросло число трансплантаций донорских органов

Юмор, веселье и самоирония – это «карманные доктора» человека. Они не помогут от всех болезней, но сделают жизнь лучше. Такое мнение высказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева 1 апреля, в День смеха.