В Петербурге выросло число трансплантаций донорских органов

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Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Алексей Терешин рассказал, что в городе количество трансплантаций донорских органов выросло в 7 раз.
«Пересадки печени – в 9 раз, сердца – в 8 раз и почки – в 5,5 раза. Прошедший 2023 год был рекордным в этом плане. Правительство уделяет этому очень большое внимание. Выделено финансирование, в том числе федеральное, так как все понимают, как это важно», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Терешин.
Он добавил, что, согласно прогнозам, в год могут выполнять до 250-300 трансплантаций. При этом, на начало прошлого месяца на очереди для операции в листе ожидания насчитывается 792 пациента.
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