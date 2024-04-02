Российские медики вскрыли череп мужчине из-за звона в ушах

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Медики з Кемерова вскрыли череп жалующегося на сильный звон в ушах мужчины. У него выявили мешотчатую аневризму в средней мозговой артерии размером с грецкий орех, что было смертельно опасно. Об этом случае рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в соцсетях.
Мужчина жаловался на простуду, связывая свое головокружение и звон в ушах на лор-заболевание. Беглов пояснил, что результаты исследований показали наличие аневризмы, которая могла вызвать кровоизлияние в мозг в любом момент без шансов на спасение жизни.
Россиянина прооперировали, операция по клипированию аневризмы прошла успешно, врачи полностью исключили её из кровотока.
Ранее чипированный Neuralink Нолан Арбо рассказал, как имплант изменил его жизнь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Россиянина прооперировали, операция по клипированию аневризмы прошла успешно, врачи полностью исключили её из кровотока.
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Алина Юрчак