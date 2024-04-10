В Петербурге врачи сделают 60 операций на глаза ветеранам 12 апреля

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Петербургские врачи филиала НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени Академика Фёдорова 12 апреля проведут 60 операций по замене хрусталика глаза ветеранам, а также блокадникам.
Операции будут проведены единовременно в преддверии Дня Победы.
Люди получат внеочередную медицинскую помощь, а также смогут сразу пройти предоперационное обследование.
Ранее сообщалось, что врачи Мытищинской больницы спасли двух пациенток с разрывом аневризмы аорты.
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Люди получат внеочередную медицинскую помощь, а также смогут сразу пройти предоперационное обследование.
«Мы применяем сейчас фемтосекундный лазер. Операция происходит на закрытом глазу, подается специальная жидкость, чтобы внутриглазное давление не уменьшалось. Хрусталик разрезается, измельчается и удаляется», – приводит «Петербургский дневник» слова директора филиала Эрнеста Бойко.
Ранее сообщалось, что врачи Мытищинской больницы спасли двух пациенток с разрывом аневризмы аорты.
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Мелисса Тимофеева