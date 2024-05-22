В Подмосковье прооперировали ребенка с гнойным воспалением кости

Фото: istockphoto / Leandro Santiago
Детские врачи двух областных больниц прооперировали пациентку с гнойным воспалением кости. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу 12-летняя девочка попала с диагностированным посттравматическим хроническим остеомиелитом.
Операция длилась более 5 часов. В работе использовался микроскоп, который позволяет хирургу видеть и сшивать даже самые тонкие кровеносные сосуды.
Сейчас девочка проходит восстановительный период дома.
Читайте также:
В Пушкино врачи спасли молодого человека с гнойным отитом среднего уха
В Подмосковье с начала года провели свыше 10 тысяч высокотехнологичных операций
Люберецкие врачи спасли жизнь беременной с аппендицитом
«В декабре прошлого года ребенку был проведен первый этап хирургического лечения в нашей больнице.На этот раз мы произвели костную пластику дефекта лучевой кости с пересадкой пациенту собственной ткани.На этапе подготовки к операции мы провели компьютерную томографию с контрастированием для выявления наиболее подходящей для выделения и пересадки артерии на голени», — поделился главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Операция длилась более 5 часов. В работе использовался микроскоп, который позволяет хирургу видеть и сшивать даже самые тонкие кровеносные сосуды.
Сейчас девочка проходит восстановительный период дома.
Читайте также:
В Пушкино врачи спасли молодого человека с гнойным отитом среднего уха
В Подмосковье с начала года провели свыше 10 тысяч высокотехнологичных операций
Люберецкие врачи спасли жизнь беременной с аппендицитом
Мира Полтева