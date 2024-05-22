В Подмосковье с начала года провели свыше 10 тысяч высокотехнологичных операций

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В медицинских организациях Московской области с начала года уже провели более 10 тысяч высокотехнологичных операций. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Высокотехнологичные операции – это медицинская помощь с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. В Подмосковье подобные операции проводят 37 больниц.
К наиболее часто проводимым высокотехнологичным операциям в Подмосковье относятся эндопротезирование, стентирование сосудов, имплантация кардиостимуяторов, удаление опухолей и другие.
Высокотехнологичную медицинскую помощь в больницах региона оказывают бесплатно, по полису ОМС. Направление даст лечащий врач при наличии медицинских показаний у пациента.
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«Бесплатную высокотехнологичную медпомощь в подмосковных больницах можно получить по 15 профилям - онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии. С начала года высокотехнологичные операции провели более чем 10 тысячам пациентов», – рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба.
К наиболее часто проводимым высокотехнологичным операциям в Подмосковье относятся эндопротезирование, стентирование сосудов, имплантация кардиостимуяторов, удаление опухолей и другие.
Высокотехнологичную медицинскую помощь в больницах региона оказывают бесплатно, по полису ОМС. Направление даст лечащий врач при наличии медицинских показаний у пациента.
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Лора Луганская