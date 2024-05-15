Жгут и пинцет: Дачникам раскрыли, что необходимо держать в аптечке

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На заре дачный сезон, а это значит, что пора завершать все необходимые приготовления к поездкам за город.
О том, что обязательно должно быть в аптечке у любого дачника, в беседе с «Радио 1» рассказали специалисты Химкинской областной больницы.
Врачи назвали полный список препаратов и медицинского оборудования, которые должны находиться в дачной аптечке:
- антисептические растворы, такие как перекись водорода, хлоргекседин, мирамистин;
- раствор йода и/или бриллиантовый зелёный;
- стерильный бинт, вата;
- жгут;
- пинцет;
- обезболивающие и антигистаминные препараты;
- глазные капли;
- репеленты от комаров и клещей.
«Также не забывайте брать с собой все лекарства, которые пьёте на постоянной основе, проследите, чтобы был достаточный запас питьевой воды и держите телефон заряженным, чтобы в экстренном случае вызвать скорую помощь. Берегите себя и будьте здоровы!», — заключили врачи.
Ранее врачи Химкинской областной больницы раскрыли правду о диагнозе «метеозависимость» и о том, как бороться с его симптомами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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