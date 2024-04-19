В Подмосковье беременных учат снижать боль во время родов без медикаментов

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В Московском областном перинатальном центре проводят занятия для беременных «Техники немедикаментозного обезболивания родов», рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава. Занятия ведёт штатная доула Анастасия Турей.
Всего в учреждении работают три профессиональные помощницы в родах. Эти специалисты обеспечивают непрерывную физическую, эмоциональную и информационную поддержку беременных до, во время и после родов.
Встречи с доулами проходят в МОПЦ каждый четверг. Беременные могут задать все интересующие их вопросы. Доулы делятся специальными техниками дыхания, которые снижают тревожность и помогают уменьшить боль.
Следующее занятие для будущих мам пройдёт 8 мая в 14:00.
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«Задача доулы – поддержать женщину, окружить заботой и дать всю необходимую информацию. Она помогает женщине правильно дышать во время схваток, массирует спину, показывает упражнения для снижения боли. Доула может принести воду, поддержать роженицу психологически. Это верная подруга в процессе рождения ребёнка. Она имеет все необходимые профессиональные навыки для того, чтобы роды прошли мягче и спокойнее», – рассказала Турей.
Встречи с доулами проходят в МОПЦ каждый четверг. Беременные могут задать все интересующие их вопросы. Доулы делятся специальными техниками дыхания, которые снижают тревожность и помогают уменьшить боль.
Следующее занятие для будущих мам пройдёт 8 мая в 14:00.
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Лора Луганская