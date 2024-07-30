В Подмосковье благодаря программе «Приведи друга» трудоустроились 290 медиков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В подмосковные лечебные учреждения благодаря программе «Приведи друга» устроились около 290 медработников. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Московской области уже третий год действует программа «Приведи друга», позволяющая сотрудникам медучреждений получать премии за привлечение новых специалистов. За трудоустройство врача медработник может получить премию до 50 тыс. рублей, за привлечение фельдшера или медсестры – до 25 тыс.
Программа «Приведи друга» – не единственная мера поддержки медработников в регионе. Также действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер». Компенсируется аренда жилья, предоставляются земельные участки.
Подробно узнать о мерах социальной поддержки медиков и вакансиях в медучреждениях можно на сайте.
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«Мы реализуем в Подмосковье разнообразные меры социальной поддержки для медицинских специалистов. Они включают программы, направленные на решение жилищного вопроса и денежные выплаты. Благодаря программе «Приведи друга» к нам в больницы и поликлиники трудоустроились почти 900 медиков, из них 290 – за этот год», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Программа «Приведи друга» – не единственная мера поддержки медработников в регионе. Также действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер». Компенсируется аренда жилья, предоставляются земельные участки.
Подробно узнать о мерах социальной поддержки медиков и вакансиях в медучреждениях можно на сайте.
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Лора Луганская