В Подмосковье более 22 тыс. новорождённых прошли с начала года неонатальный скрининг

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В Московской области с начала года неонатальный скрининг прошли порядка 22 тыс. новорождённых, заявили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Исследование проводят в первые дни жизни ребёнка путём забора крови из его пятки. Цель – выявить возможные генетические заболевания на ранней стадии.
При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается врач для разъяснения дальнейших действий.
По данным ведомства, неонатальный скрининг с начала года позволил выявить в регионе 41 случай генетических заболеваний у детей.
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«В Подмосковье новорождённых проверяют на 36 генетических заболеваний. Благодаря скринингу можно своевременно выявить детей из группы риска, начать лечение и наблюдение у узкопрофильны специалистов. Всего с начала года обследованы более 22,5 тысяч младенцев», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
По данным ведомства, неонатальный скрининг с начала года позволил выявить в регионе 41 случай генетических заболеваний у детей.
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Лора Луганская