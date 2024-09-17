В Подмосковье начали работать по программе «Приведи друга» более 420 медиков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 420 медиков начали работать в больницах Московской области с начала текущего года благодаря программе «Приведи друга», нацеленной на привлечение новых специалистов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«За время работы программы «Приведи друга» на работу в наши медицинские учреждения устроились более тысячи человек, в том числе 422 с начала года», — сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.Отмечается, что в рамках программы «Приведи друга» медработник получает премию до 50 тысяч рублей за трудоустройство врача и до 25 тысяч рублей за устроенного на работу фельдшера или медсестру.
В министерстве также напомнили, что в Московской области действует несколько программ поддержки медиков, они касаются как различных выплат, так и решения жилищного вопроса.
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