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К работе в Раменской больнице приступил новый заместитель главврача Пронченко

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

Работу в Раменской больнице начал заместитель главврача по хирургии Александр Пронченко, которого назначили на эту должность в начале ноября. Кандидат медицинских наук является сердечно-сосудистым хирургом, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В 1996 году Пронченко с отличием закончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова по специальности «Лечебное дело». Диссертацию на учёную степень защитил в 2001-м.
«Передо мной поставлены задачи по внедрению в Раменской больнице реконструктивных операций при критической ишемии конечностей, минимально инвазивных операций с использованием лазера при варикозной болезни и геморрое, расширение спектра лапароскопических операций при грыжах. Также необходимо поддерживать работу хирургического стационара на должном уровне», – поделился медик.


Карьеру Александр Анатольевич начал врачом-хирургом в клинике военно-полевой хирургии в Санкт-Петербурге. В период проживания в Московской области прошёл путь от сосудистого хирурга до заместителя главного врача по хирургии в Домодедовской больнице. Затем занимал должность ведущего сосудистого хирурга Лечебно-диагностического центра высоких медицинских технологий Минобороны.

Специалист имеет опыт работы в медицине более 25 лет.

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#хирург
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
Подмосковные хирурги удалили подростку 10-сантиметровую костную опухоль
20 ноября 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили ребёнку 10-сантиметровую костную опухоль. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 13-летний подросток с жалобами на объёмное твёрдое новообразование тазобедренного сустава. Диагностика выявила 10-сантиметровую доброкачественную остеохондрому, которая при несвоевременном лечении может переродиться в злокачественную.
«Как правило, такую опухоль обнаруживают случайно. Вначале новообразование не вызывает боли и дискомфорта. Из-за этого оно может незаметно вырасти до внушительных размеров, что может привести к деформации костей конечности. У заболевания не бывает обратного развития. Единственный метод лечения – хирургический. Мы удалили пациенту образование в пределах здоровой костной ткани», – рассказал заведующий операционным блоком МОДКТОБ Виталий Куваев.
Операция прошла благополучно и не повлияла на функции конечности. Подросток выписан на амбулаторное лечение. Восстановительный период займет около полугода. Затем пациент сможет вернуться к обычной жизни.

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#здравоохранение
#минздрав мо
#хирург
#подросток
#опухоль
#операция
#подмосковье
#московская область
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В Ники детства впервые провели патогенетическое лечение ребёнка со СМА
20 ноября 2024, 15:23

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Институте детства впервые провели патогенетическое лечение ребёнка со спинальной мышечной атрофией путём интратекального введения препарата «Нусинерсен», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Спинальная мышечная атрофия (СМА) является редким нервно-мышечным заболеванием, которое характеризуется развитием вялых парезов и параличей, мышечной слабостью, атрофией мышц и потерей ребёнком ранее приобретённых двигательных навыков. Это заболевание возникает из-за мутаций в гене, ответственном за синтез белка выживания мотонейронов, что приводит к гибели двигательных нейронов спинного мозга.

«Мы завершили организацию системы медицинской помощи для детей со спинальной мышечной атрофией по принципу МФЦ. Теперь дети с этим тяжелым заболеванием смогут получать всю необходимую медицинскую помощь в условиях одного учреждения», — рассказала директор НИКИ детства, главный педиатр Подмосковья, доктор медицинских наук Нисо Одинаева.
Введение препарата проводилось в отделении анестезиологии и реанимации Института детства.

«Проводимое лечение позволяет изменить траекторию естественного течения этого тяжелого неуклонно прогрессирующего заболевания, сохранить жизнь наших пациентов и значимо улучшить ее качество», — сообщила заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства Марина Шведова.

В центре орфанных заболеваний НИКИ детства проводится динамическое наблюдение детей со СМА мультидисциплинарной командой специалистов, а также взаимодействие с фондом «Круг добра» для обеспечения пациентов патогенетической и генозаместительной терапией и регулярным введением препарата «Нусинерсен».

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#ники детства
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Озвучена основная опасность для здоровья офисных работников
Врач Малиновская назвала главной опасностью многочасовую сидячую работу
20 ноября 2024, 14:57

Фото: iStock/g-stockstudio

Врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская заявила, что основной опасностью для здоровья офисных работников является многочасовая сидячая работа.
«Главный враг здоровья — многочасовая сидячая работа в офисе. Из-за нее кровь в организме застаивается, кровоснабжение нарушается, что провоцирует головные боли, гипертонию, повышенную утомляемость, раздражительность, нарушение сна. В совокупности это приводит к развитию синдрома повышенной усталости», — отметила в беседе с NEWS.ru Малиновская.

В этой связи она рекомендовала делать перерыв в течение дня каждые полтора-два часа, употреблять достаточно воды, делать зарядку и гимнастику для глаз.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком продолжительный сон может пагубно сказаться на здоровье, вызывая проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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Россиянам назвали простой способ «оздоровить» новогодний стол
Диетолог Гинзбург рекомендовал заменить белый хлеб ржаным
20 ноября 2024, 14:46

Фото: iStock/Magone

Диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что сделать новогодний стол более полезным и менее калорийным можно с помощью замены, в первую очередь, белого хлеба ржаным.
Также меню новогоднего стола можно наполнить нежирными сортами рыбы и мяса.

«Ржаной хлеб, может быть, это и не нарядно, но полезно. Он защищает от переедания, сам по себе сытный и низкокалорийный, и когда мы едим с хлебом, мы меньше едим остальной еды. Если нежирная рыба на столе, нежирное мясо, какие-то мясные нарезки — очень хорошо, потому что они тоже сытные и снижают потребность в другой еде», — отметил в беседе с NEWS.ru Гинзбург.

Ранее главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» сообщала, что имитированная икра должна создаваться при определенных технических условиях, отвечающих нормам безопасности.

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Врач Центра крови Московской области сдала кровь в 80-й раз
20 ноября 2024, 13:41

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Врач-трансфузиолог из Щелковского филиала Московского областного центра крови Татьяна Орлова начала сдавать кровь около тридцати лет назад. В 2006 году ей был вручён знак «Почётный донор России». Недавно она сдала кровь уже в 80-й раз, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Службе крови Татьяна отдала более 20 лет. Она отвечает за приём цельной крови, разделение её на компоненты и обеспечение безопасности донорской крови, которая поступает в больницы. По её словам, работа сложная, ответственная, но в то же время интересная.

Донорская кровь важна для выздоровления и поддержания здоровья тяжелобольных пациентов, которые могут нуждаться в срочном переливании. Именно поэтому, когда в 1995 году ей предложили стать донором крови, она согласилась.

«Первая кроводача прошла для меня легко и безболезненно, и ощутила только положительные эмоции от того, что помогла кому-то сохранить или продлить жизнь. Это чувство гордости за себя и моральное удовлетворение стали для меня важными мотиваторами в донорской деятельности. Ведь каждый раз, сдавая кровь, я знаю, что она может спасти чью-то жизнь», — рассказала Орлова.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Во время очередного посещения Московской областной станции переливания крови Татьяна с интересом наблюдала за работой врачей и поняла, что хочет стать одним из них. В 2004 году она начала работать на Щёлковской станции переливания крови.

«Меня и мою работу объединяет желание дарить добро и жизнь человеку. Мой пример вдохновил и многих моих родных и близких стать донорами, и теперь они тоже регулярно сдают кровь», — сообщила женщина.

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#кровь
#больницы
#донорская кровь
#помощь
#минздрав мо
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В 34 подмосковных больницы поступило около 150 аппаратов ЭКГ
20 ноября 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В медицинские организации Московской области поступило почти 150 аппаратов для проведения электрокардиографии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Благодаря поступлению новых аппаратов ЭКГ мы сможем повысить качество и доступность исследований сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года в больницы региона поступило почти 150 аппаратов ЭКГ примерно 50 млн рублей», – уточнил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как добавили в пресс-службе, оборудование поступило в 34 больницы, в том числе Балашихинскую, Жуковскую, Красногорскую, Щёлковскую, Химкинскую и другие.

Оборудование закуплено по нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#медицинское оборудование
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Программа компенсации аренды жилья охватила 13 тыс. подмосковных медработников
20 ноября 2024, 11:40

Около 13 тыс. подмосковных медицинских работников воспользовались программой компенсации аренды жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В Московской области медицинские специалисты, не имеющие собственного жилья, могут воспользоваться программой компенсации аренды съёмного. На ежемесячную выплату в 20 тыс. могут претендовать представители 35 должностей - фельдшеры, рентгенолаборатны, медсёстры и другие. При этом для супружеских пар медработников предусмотрена выплата до 30 тыс. рублей.
«Для наших медработников в регионе успешно реализуется программа компенсации аренды жилья. Участниками уже стали почти 13 тыс. врачей. Чтобы воспользоваться этой программой, достаточно подать электронное заявление на региональном портале. Сделать это могут как работающие в больницах специалисты, так и новые сотрудники», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней.

В министерстве напомнили, что в Подмосковье действуют и другие меры социальной поддержки медработников. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие. Всю информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.

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#подмосковье
#московская область
#врачи
#жильё
#компенсация
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Видновский гастроэнтеролог Сухорукова перечислила, кому нельзя творог
20 ноября 2024, 10:15

Фото: iStock / NataliPopova

Людям, страдающим аллергией на молочный белок, гастритом и болезнями почек, противопоказан творог. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.
С осторожностью нужно включать творог в рацион пациентам с ожирением и атеросклерозом.
«Противопоказаний у творога не так много. В основном это личная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек. Дело в том, что из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы. Также аккуратнее стоит относиться к творогу, если у вас ожирение или атеросклероз. Творог противопоказан и при гастрите», – сказала Сухорукова РИА Новости.
Гастроэнтеролог посоветовала употреблять детям не более 100 г творога в день, а взрослым – не более 200 г. Для спортсменов суточная норма может быть повышена.

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#минздрав мо
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#московская область
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Уролог Аглиуллин назвал продукты, снижающие мужское либидо
Уролог Аглиуллин: мужское либидо снижается из-за пива, чипсов и сладостей
19 ноября 2024, 15:42

Фото: iStock/stefanamer

Уфимский врач-уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин рассказал о том, какая еда может сказаться на уровне тестостерона у мужчин, приводя к снижению либидо. Об этом информирует UfaTime.ru.
По словам врача, к таким продуктам относятся чипсы, копчености и продукты с высоким содержанием соли. Они содержат усилители вкуса, которые вызывают привыкание, а также могут стать причиной нарушения нервной системы и образования тромбов.

Негативно на мужское здоровье влияет и пиво, отметил Аглиуллин. Отмечается, что в этом напитке присутствует женский гормон эстроген, который снижает половое влечение и способствует развитию висцерального ожирения.

Уролог также порекомендовал воздержаться от чрезмерного употребления сахара, кофеина и жирной еды.

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