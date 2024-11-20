К работе в Раменской больнице приступил новый заместитель главврача Пронченко

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о
Работу в Раменской больнице начал заместитель главврача по хирургии Александр Пронченко, которого назначили на эту должность в начале ноября. Кандидат медицинских наук является сердечно-сосудистым хирургом, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В 1996 году Пронченко с отличием закончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова по специальности «Лечебное дело». Диссертацию на учёную степень защитил в 2001-м.
Карьеру Александр Анатольевич начал врачом-хирургом в клинике военно-полевой хирургии в Санкт-Петербурге. В период проживания в Московской области прошёл путь от сосудистого хирурга до заместителя главного врача по хирургии в Домодедовской больнице. Затем занимал должность ведущего сосудистого хирурга Лечебно-диагностического центра высоких медицинских технологий Минобороны.
Специалист имеет опыт работы в медицине более 25 лет.
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«Передо мной поставлены задачи по внедрению в Раменской больнице реконструктивных операций при критической ишемии конечностей, минимально инвазивных операций с использованием лазера при варикозной болезни и геморрое, расширение спектра лапароскопических операций при грыжах. Также необходимо поддерживать работу хирургического стационара на должном уровне», – поделился медик.
Карьеру Александр Анатольевич начал врачом-хирургом в клинике военно-полевой хирургии в Санкт-Петербурге. В период проживания в Московской области прошёл путь от сосудистого хирурга до заместителя главного врача по хирургии в Домодедовской больнице. Затем занимал должность ведущего сосудистого хирурга Лечебно-диагностического центра высоких медицинских технологий Минобороны.
Специалист имеет опыт работы в медицине более 25 лет.
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Лора Луганская