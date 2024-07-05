Врач Жемчугов назвал основные источники ротавируса

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Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что ротавирусная инфекция набирает обороты практически каждое лето, особенно в курортных регионах.
Источниками заражений такой инфекцией служат температура и окружающая среда, которые благоприятствуют её развитию, а также вода. Передаётся ротавирус, напоминает врач, фекально-оральным путём.
А гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила о вреде частого употребления мороженого.
Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина призывала отказаться от завтрака кашами быстрого приготовления, поскольку такие продукты практически не имеют полезных свойств.
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«Желудочно-кишечные инфекции и зимой тоже бывают в связи с фкально-оральным путем передачи. В первую очередь нужно пить проверенную воду, чтобы избежать заражения. В поездки лучше всего брать воду в запечатанных бутылках», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Жемчугова.
А гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила о вреде частого употребления мороженого.
«При частом употреблении мороженого увеличивается активность сальных желёз. Влияние коровьего молока в сочетании с большим количеством животных жиров для людей с акне усиливает его, поэтому они страдают, им вообще нельзя молоко, сметану, мягкие сыры типа маскарпоне и так далее, все сладкое, вкусное и десертное», — заявила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.
Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина призывала отказаться от завтрака кашами быстрого приготовления, поскольку такие продукты практически не имеют полезных свойств.
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Мелисса Тимофеева