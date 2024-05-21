Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Подмосковье планируется открыть новый центр реабилитации

В Подмосковье планируется открыть новый центр реабилитации

21 мая 2024, 11:05
Фото: istockphoto / gorodenkoff

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В июне в Подмосковье планируется открыть новый центр реабилитации для участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Появление нового реабилитационного центра обсудили на выездном заседании Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению в центре «Ясенки» .

«В этом направлении в Московской области проводится большая всесторонняя работа: наши Герои проходят медицинскую реабилитацию, получают помощь в трудоустройстве. Тем, кому требуется особое внимание по состоянию здоровья, предоставляются персональные помощники.Комплексную реабилитацию в центре «Ясенки» уже успешно прошли 176 бойцов – многие из них буквально снова встали на ноги. В дальнейшем направление по реабилитации бойцов в Подмосковье будет расширяться», – поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.



Новый центр реабилитации будет расположен в «Протэкс-центре» в Коломне. В нём будет оказываться помощь тем, кто нуждается в протезировании.

Читайте также:

Бесплатную диспансеризацию с начала года прошли более 1 млн жителей Подмосковья

В Подмосковье на бесплатное зубопротезирование предусмотрено 450 млн рублей

В Подмосковье с начала сезона насчитали свыше 3 млн поездок на электросамокатах
#подмосковье
#помощь
#работа
#игорь брынцалов
#герои
#реабилитация
#сво
В Подмосковье онкохирурги удалили пациентке две опухоли яичников весом 14 кг
21 мая 2024, 11:22

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Подмосковные онкохирурги удалили пациентке две опухоли яичников, составлявшие треть её веса. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
48-летняя женщина обратилась в больницу с жалобами на боль и рост живота в объеме. В ходе диагностики у нее выявили онкологию яичников на третьей стадии.

«Опухоль сдавливала все органы брюшной полости, что не позволяло нормально питаться, передвигаться, дышать и вести повседневный образ жизни. Мы удалили матку с придатками и двумя опухолями. При поступлении вес пациентки был 50 кг, а вес удаленной опухоли-14 кг, что составило 1/3 всего веса женщины», — поделилась завотделения онкогинекологии №4 Московского областного онкологического диспансера Ирина Карьгина.

После операции и восстановления женщине назначили химиотерапию.

В Минздраве Московской области настоятельно рекомендуют регулярно проходить плановые осмотры у гинеколога и диспансеризацию.

Читайте также:

В Балашихинском роддоме открыли центр поддержки грудного вскармливания

В Орехово-Зуеве спасли жизнь пациента с инфарктом и его опасным осложнением

Люберецкие врачи вылечили двух укушенных змеями детей
#женщина
#опухоль
#женщины
#операции
#подмосковье
#онкология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиян предупредили о возможном всплеске заболеваемости новым коронавирусом
Иммунолог Крючков предупредил о всплеске заболеваемости новым вариантом ковида
21 мая 2024, 05:38

Фото: istock / peterschreiber.media

Новый вариант коронавируса группы FLiRT может вызвать новую волну заболеваемости в Европе, США, а спустя время и в России. Об этом предупредил иммунолог Николай Крючков в беседе с «Лентой.ру».
«Эволюция коронавируса продолжается, и, если общество стало меньше внимания обращать на вирус, это не значит, что он исчез. Было обострение ситуации в Китае, теперь то же ждет Европу и США. Сейчас мы наблюдаем очередную генерацию внутри омикрон-линии: популяция продолжает адаптироваться, а вирус — преодолевать негативную для него адаптацию», — пояснил врач.
При этом, как утверждает Крючков, серьезной разницы в патогенности, летальности у новых вариантов нет — данные показатели оставались практически на том же уровне 2021 года. Резких скачков в заразности, по словам иммунолога, также ждать не стоит — она достигла своего биологического потолка.

Собеседник издания подытожил, что с учетом нынешней обстановки, новых крупных волн заболеваемости не ожидается, но будут всплески. Он добавил, что рост заболеваемости в России не будт «слишком масштабным».

Читайте также:

Диетолог Хачирова заявила об опасности майонеза

Испытывающим проблемы с потенцией пожилым мужчинам назвали альтернативу «Виагре»

Врач Умнов озвучил смертельную дозу водки

#вирус
#сша
#врач
#общество
#данные
#рост
#коронавирус
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Паразитолог Бартули заявил об опасности купания в городских реках
Паразитолог Бартули заявил о риске подхватить инфекцию в городских реках
20 мая 2024, 23:25

Фото: iStock/imArbaev

Врач-паразитолог Эдуард Бартули заявил, что купание в городских реках может обернуться заражением опасными инфекциями.
«В таких реках могут находиться эмбрионы холеры, а также опасные паразиты: лямблии и аскариды. Это объясняется тем, что в городские реки зачастую сливают канализацию. Также велик риск кишечной инфекции, которая проявляется головной болью, диареей, увеличением температуры, обезвоживанием», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он предупредил, что при подобных заражениях применяется специфическое лечение в виде сорбентов или кишечных антисептиков.

Ранее вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что домашние собаки и кошки могут быть переносчиками вируса крысиного гепатита.

Читайте также:

Диетолог Хачирова заявила об опасности майонеза

Вирусолог Нетесов заявил о возможном наличии крысиного гепатита у питомцев

В РФ граждан с вирусными гепатитами внесут в специальный регистр
#реки
#лечение
#вирусолог
#здоровье
#инфекция
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Хачирова заявила об опасности майонеза
Диетолог Хачирова заявила о возбудителе сальмонеллы в майонезе
20 мая 2024, 22:36

Фото: iStock/tashka2000

Диетолог Асият Хачирова предупредила, что в майонезе может находиться возбудитель сальмонеллы.
Она отметила, что паразит может попасть в продукт благодаря сырому яйцу.

«Дело в том, что сырое яйцо может содержать возбудителя серьезного заболевания — сальмонеллез. Есть производители, которые готовят его именно так, лишь заменяя сырое яйцо яичным меланжем — высушенным яйцом. Добавление меланжа способствует более длительному хранению майонеза», — объяснила в беседе с NEWS.ru Хачирова.

Для того, чтобы обезопасить себя, специалист рекомендовала при приготовлении домашнего майонеза выбирать только свежие яйца, а при покупке готовых соусов выбирать лишь проверенных производителей и читать состав продукта.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что сахар, а точнее глюкозу исключить из рациона практически невозможно даже при прекращении употреблять сладкое.

Читайте также:

Диетолог Соломатина: Полностью исключить сахар из рациона невозможно

Диетолог напомнила, с помощью каких правил можно поддерживать форму без диет

Диетолог Лазуренко развеяла миф о чае как о средстве для похудения
#яйца
#диетолог
#производители
#заболевания
#продукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вирусолог Нетесов заявил о возможном наличии крысиного гепатита у питомцев
20 мая 2024, 22:08

Фото: iStock/Nigel Harris

Вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что домашние собаки и кошки могут быть переносчиками вируса крысиного гепатита.
По его словам, маркеры крысиного гепатита Е были выявлены у домашних животных в Гонконге.

«Живого вируса у них пока не выявили, но сам факт наличия антител указывает на большую вероятность возможного распространения этого вируса на людей через данных домашних животных. Так что ситуацию с ним надо срочно изучать в разных странах, включая Россию», – пояснил в беседе с Газета.ру Нетесов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье эффективность лечения гепатита С составляет почти 100%. Главный внештатный гепатолог министерства здравоохранения Московской области Павел Богомолов рассказал о том, каким образом этого удаётся добиться, о самой болезни, способах её лечения и профилактики.

Читайте также:

Гепатолог Богомолов рассказал о борьбе с гепатитом в Подмосковье

Врач Тен: Маникюр может привести к гепатиту

В РФ граждан с вирусными гепатитами внесут в специальный регистр
#болезни
#рф
#животные
#вирусы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медобследование в Пушкинском в день диспансеризации и семейного здоровья прошли более 230 человек
20 мая 2024, 18:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Обследование в рамках Единого дня диспансеризации и Дня семейного здоровья в городском округе Пушкинский прошли 233 человека. Такие данные привели в пресс-службе администрации муниципалитета по итогам этих мероприятий.
«Здоровы 70 человек, с факторами риска – 93. Заболевания выявили у 120 человек. Основные факторы риска – повышенное давление и низкая физическая активность. Главные среди выявленных подозрений: у 78 человек – заболевания сердечно-сосудистой системы, у 16 – болезни нервной системы, у 13 - сахарный диабет, у четырёх – подозрение на онкологию», – говорится в сообщении.
В администрации отметили, что ещё 76 человек направили на дополнительные обследования в рамках второго этапа диспансеризации. Жителям напомнили, что следующие единые дни диспансеризации запланированы на 25 мая и 8 июня, дни семейного здоровья – на 15 и 29 июня.

Читайте также:

Жителей посёлка Лесной пригласили на встречу в формате выездной администрации

Бюст святого равноапостольного Николая Японского появился в посёлке Правдинский

Глава Пушкино Красноцветов обсудил с администрацией план ближайших работ в округе
#пушкинский округ
#диспансеризация
#здоровье
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бесплатную диспансеризацию с начала года прошли более 1 млн жителей Подмосковья
20 мая 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 1 млн миллиона жителей Московской области прошли в этом году бесплатную диспансеризацию, из них более 240 тыс. – углублённую. Об этом в День здорового образа жизни Подмосковья рассказали в пресс-службе Мособлдуме.
В регионе организовано проведение Единых дней диспансеризации.
«В 2024 году проведено 342 таких мероприятия. Обследования прошли более 30 тыс. человек. Также проведён уже 251 «День семейного здоровья» с участием 16 тыс. жителей», – отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Записаться на медобследование при наличии приглашения для прохождения диспансеризации можно по ссылке на портале госуслуг Московской области «Здравоохранение». Там же содержится подробная информация о прохождении диспансеризации.

Читайте также:

В Балашихинском роддоме открыли центр поддержки грудного вскармливания

В Орехово-Зуеве спасли жизнь пациента с инфарктом и его опасным осложнением

Подмосковный врач Асанов описал идеальный рацион школьника при подготовке к ЕГЭ
#андрей голубев
#мособлдума
#диспансеризация
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Балашихинском роддоме открыли центр поддержки грудного вскармливания
20 мая 2024, 16:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Балашихинском роддоме открыли центр поддержки грудного вскармливания
«Получить бесплатную консультацию квалифицированного специалиста в центре «Саввино» сможет любая женщина. Эксперты расскажут, как обеспечить полноценное грудное вскармливание, какие обстоятельства этому препятствуют и как их избежать, а также как кормящей матери позаботиться о своём здоровье», — цитируются в сообщении слова завотделением патологии новорожденных и недоношенных детей, неонатолога Дениса Аксёнова.
Аксёнов подчеркнул, что грудное вскармливание крайне полезно младенцу, оно положительно влияет на его иммунитет и помогает развитию пищеварительной и прочих систем организма ребёнка.

Адрес центра грудного вскармливания «Саввино»: Балашиха, микрорайон Саввино, Саввинская улица, дом №15. Телефон: 7-495-522-15-65.

Читайте также:

В Орехово-Зуеве спасли жизнь пациента с инфарктом и его опасным осложнением

Подмосковный врач Асанов описал идеальный рацион школьника при подготовке к ЕГЭ

Сомнолог Кудинов заявил о крайней опасности ночной работы
#балашиха
#женщины
#медучреждения
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Орехово-Зуеве спасли жизнь пациента с инфарктом и его опасным осложнением
20 мая 2024, 15:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы спасли мужчину с инфарктом и его опасным для жизни осложнением. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в центр 57-летнего пациента с инфарктом миокарда. Причиной стал острый коронарный синдром – закупорка тромбом коронарной артерии, питающей сердце.

Пациента срочно подняли в операционную и удалили тромб, восстановив питание сердца. Однако во время операции у мужчины случилось хаотичное и высокочастотное сокращение сердечной мышцы. Это могло привести к остановке сердца, поэтому пациенту выполнили дефибрилляцию двумя импульсами и продолжили операцию.

После восстановления кровотока в артерии и нормализации работы сердечной мышцы пациент в сознании был проведён в реанимацию, через сутки – в палату, а через неделю – выписан. Сейчас он проходит реабилитацию в поликлинике по месту жительства и чувствует себя хорошо.

Специалисты отмечают, что проведение таких сложных операций в Орехово-Зуевской больнице стало возможным благодаря открытию регионального сосудистого центра, оснащённого передовым оборудованием.

Читайте также:

Подмосковный врач Асанов описал идеальный рацион школьника при подготовке к ЕГЭ

Люберецкие врачи вылечили двух укушенных змеями детей

В Одинцовском округе достроят ещё пять поликлиник и ФАП
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#хирург
#врачи
#инфаркт
#пациент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф