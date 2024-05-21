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В июне в Подмосковье планируется открыть новый центр реабилитации для участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Появление нового реабилитационного центра обсудили на выездном заседании Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению в центре «Ясенки» .
Новый центр реабилитации будет расположен в «Протэкс-центре» в Коломне. В нём будет оказываться помощь тем, кто нуждается в протезировании.
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«В этом направлении в Московской области проводится большая всесторонняя работа: наши Герои проходят медицинскую реабилитацию, получают помощь в трудоустройстве. Тем, кому требуется особое внимание по состоянию здоровья, предоставляются персональные помощники.Комплексную реабилитацию в центре «Ясенки» уже успешно прошли 176 бойцов – многие из них буквально снова встали на ноги. В дальнейшем направление по реабилитации бойцов в Подмосковье будет расширяться», – поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Новый центр реабилитации будет расположен в «Протэкс-центре» в Коломне. В нём будет оказываться помощь тем, кто нуждается в протезировании.
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Мира Полтева