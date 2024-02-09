Врач Сумцова заявила об опасности запущенного кариеса для организма

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Стоматолог Татьяна Сумцова заявила, что запущенный кариес грозит ангиной, тонзиллитом и проблемами с ЖКТ.
«И кариес, и тонзиллит вызывают одни и те же микробы, а именно стрептококки. Поэтому запущенный кариес может стать причиной развития ангины и тонзиллита. Если не решать проблему, то можно столкнуться с хроническим тонзиллитом. Также кариес может привести к развитию других болезней — например, отита, одонтогенного синусита, заболеваний ЖКТ», — разъяснила в беседе с NEWS.ru Сумцова.
Она добавила, что в группе риска находятся дети из-за недо конца сформированного иммунитета.
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