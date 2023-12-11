В Подмосковье спасли трёхмесячного малыша с инфарктом

Фото: istockphoto /yacobchuk
Трёхмесячного малыша с инфарктом спасли в НИКИ детства. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В реанимацию НИКИ девства малыша привезла бригада скорой помощи, которую вызвала кардиолог поликлиники Сергиева Посада.
В больницы ребенку была проведена эхокардиография, в ходе которой у ребенка был обнаружен редкий порок сердца: аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочного ствола.
Стоит отметить, что после операции маленького пациента перевели в отделение кардиологии НИКИ детства для восстановления и проведения терапии.
Читайте также:
Подмосковные онкохирурги удалили больной восьмикилограммовую опухоль груди
В Московской области провели пять тысяч процедур ЭКО
В детском областном онкодиспансере провели День красоты для мам
В больницы ребенку была проведена эхокардиография, в ходе которой у ребенка был обнаружен редкий порок сердца: аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочного ствола.
«Такое состояние является одной из наиболее частых причин ишемии миокарда и инфаркта у детей. И без хирургического лечения может стать причиной смерти у 90% больных в течение первого года жизни. Так как этот диагноз является абсолютным показанием к хирургическому лечению, то ребенок незамедлительно был отправлен вертолетом санавиации в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева», - поделилась заведующая отделением кардиологии НИКИ детства Альфия Дроздова.
Стоит отметить, что после операции маленького пациента перевели в отделение кардиологии НИКИ детства для восстановления и проведения терапии.
Читайте также:
Подмосковные онкохирурги удалили больной восьмикилограммовую опухоль груди
В Московской области провели пять тысяч процедур ЭКО
В детском областном онкодиспансере провели День красоты для мам
Мира Полтева