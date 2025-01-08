В Европе оценили вероятность новой пандемии из-за метапеневмовируса

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На текущий момент Европе нет необходимости готовиться к новой вспышке пандемии, подобной той, которая была из-за COVID-19, в связи с распространением в Китае вируса HMPV (метапневмовируса).
Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Ева Грнцирова. Она указала, что ЕК работает в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и в курсе того, как развивается ситуация в Китае. Специальное медицинское агентство отслеживает буквально каждый случай заболевания. В ближайшее время ситуация будет обсуждаться на заседании комитета по здравоохранению.
Спикер ЕК также заявила, что в настоящее время не готова озвучить данные о заболевших метапневмовирусом в странах Евросоюза.
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