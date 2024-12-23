В Подмосковье приглашают доноров с первой и второй группами крови

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Лечебные учреждения Московской области по состоянию на 23 декабря нуждаются в донорской крови первой и второй групп как с положительным, так и с отрицательным резус-фактором, а также в четвёртой отрицательной группе крови, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«На сегодняшний день требуются пополнить запасы I и II положительной и отрицательной, а также IV отрицательной групп крови. При этом окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сделать донацию можно в Московском областном центре крови и в его подразделениях в Воскресенске, Щёлкове, Орехово-Зуеве и Подольске. Донором может стать любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний к сдаче крови.
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