В Подмосковье прививку от гриппа сделали уже более 1,5 млн человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Уже свыше полутора миллионов жителей Московской области вакцинировались от гриппа в рамках сезонной прививочной кампании, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Всего с начала прививочной кампании иммунизацию прошли уже более 1,5 млн человек. Вакцинация позволяет защитить себя и близких от гриппа и его серьезных осложнений. Сделать прививку можно не только в поликлинике, но и в наших мобильных комплексах», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Для вакцинации в мобильном комплексе нужно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Полная информация про адреса и время работы мобильных прививочных комплексов опубликована на сайте регионального Минздрава.
Читайте также:
«Обострения заболеваний»: Врач рассказала, как прививки от гриппа влияют на организм
«Началось омертвение»: в Коломне врачи вытащили из ноги пациента огромный тромб
Биолог Лялина назвала неожиданную пользу кофе с кардамоном
Лев Каштанов