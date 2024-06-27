В Подмосковье расширен перечень специальностей по программе «Земля врачам»

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Подмосковье расширен перечень специальностей и городских округов по программе «Земля врачам». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области медицинские работники могут бесплатно получить земельный участок для строительства индивидуального жилого дома или ведения личного подсобного хозяйства.
В этом году мы в список специальностей включены врачи-психиатры. Кроме того, программа теперь доступна и для городского округа Кашира.
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«Мы стремимся поддерживать наших медицинских специалистов Для этого в регионе существует целый комплекс мер социальной поддержки. Среди них — компенсация аренды жилья, социальная ипотека, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и другие», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В этом году мы в список специальностей включены врачи-психиатры. Кроме того, программа теперь доступна и для городского округа Кашира.
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Мира Полтева