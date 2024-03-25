В Подмосковье росгвардейцы помогли теряющему сознание пенсионеру дождаться приезда скорой

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Доврачебную медицинскую помощи оказали сотрудники вневедомственной охраны в Орехово-Зуеве 80-летнему мужчине, который почувствовал себя плохо в местном торговом центре, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Тревожная кнопка сработала в охраняемом Росгвардией торговом центре на улице Якова Флиера в Орехво-Зуеве. Приехавший патруль выяснил, что причиной вызова стал пожилой мужчина, которому стало плохо в торговом зале. Пенсионер находился в предобморочном состоянии, и сотрудники магазина, растерявшись, нажали тревожную кнопку, а затем вызвали скорую помощь», — говорится в сообщении.Росгвардейцы оказались на месте раньше медиков и до их приезда измерили пенсионеру давление и контролировали его состояние до прибытия скорой.
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