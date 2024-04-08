В Подмосковье с начала года маммографию по самозаписи прошли более 5 тысяч женщин

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 5 тысяч жительниц Московской области с начала 2024 году прошли маммографическое обследование в медучреждениях региона без предварительного получения направления — по самозаписи, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Я призываю всех женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию. В Подмосковье открыта самозапись на данный вид диагностики. С начала года этой возможностью воспользовались более 5 тысяч женщин. У 500 из них исследование выявило отклонения. Все они направлены на дополнительную диагностику и лечение», — отметил глава регионального министерства Алексей Сапанюк.Согласно правилам, в Московской области самостоятельно записаться на маммографию может женщина старше 40 лет и не проходившая это исследование в течение последних двух лет. Коме того, нужно быть прикреплённой к одной из поликлиник, находящихся в ведомстве областного Минздрава.
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