Врач Темиржанов назвал внешние признаки алкогольной зависимости

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Врач психиатр-нарколог Астемир Темиржанов заявил, что об определённой алкогольной зависимости могут говорить учащение алкоголизации, предвкушение выпивки, изменения в поведении, нарушение социальных и межличностных взаимодействий, проблемы со здоровьем.
При обнаружении этих признаков врач рекомендовал обращаться к специалистам, поскольку лишь профессионал способен поставить точный диагноз.
До этого россиянам объяснили повышенную сонливость в осенний период. Специалисты объясняют, что всё дело в гормоне мелатонине, который вырабатывается осенью активнее. Для того, чтобы побороть сонное состояние эксперты рекомендуют планировать чётче режим дня, устраивать регулярные небольшие перерывы, нормально питаться, больше времени проводить на свежем воздухе. Как пишет Общественная Служба Новостей, здесь также могут помочь короткий дневной сон, умывание холодной водой, кофеин и спорт.
Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев заявил, что, чем старше человек, тем у него более высокий шанс развития онкологического заболевания.
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«Алкоголиком можно стать в любом возрасте. Алкоголизм – биопсихосоциальное заболевание, на развитие которого влияет множество факторов. Заболевание по мере своего развития незаметно «бьет» по психике, здоровью и социальным и семейным взаимодействиям. Точно установить, имеется ли уже сформированная зависимость, может только врач-нарколог», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Темиржанов.
До этого россиянам объяснили повышенную сонливость в осенний период. Специалисты объясняют, что всё дело в гормоне мелатонине, который вырабатывается осенью активнее. Для того, чтобы побороть сонное состояние эксперты рекомендуют планировать чётче режим дня, устраивать регулярные небольшие перерывы, нормально питаться, больше времени проводить на свежем воздухе. Как пишет Общественная Служба Новостей, здесь также могут помочь короткий дневной сон, умывание холодной водой, кофеин и спорт.
Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев заявил, что, чем старше человек, тем у него более высокий шанс развития онкологического заболевания.
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Мелисса Тимофеева