Кардиолог объяснил, как разговоры по телефону провоцируют развитие гипертонии

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Разговоры по телефону более 30 минут в неделю повышают риск развития артериальной гипертонии. Об этом предупредил главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто, сообщает «АиФ».
«Среди неочевидных факторов развития артериальной гипертонии можно назвать разговоры по мобильному телефону. У людей, которые говорят по мобильному 30 и более минут в неделю, вероятность появления артериальной гипертонии оказалась на 12% выше, чем у тех, кто тратил на телефонные звонки меньше времени», — рассказал Шляхто.Кардиолог также обратил внимание на важность регулярной гигиены полости рта и соблюдения здорового образа жизни для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Людям с давлением выше 140 на 90 он порекомендовал кататься на велосипеде и заниматься плаванье, а обладателям пониженного давления – обратить внимание на силовые тренировки.
Шляхто отметил, что чистка зубов два раза в день и больше серьёзно снижает риск развития инсультов и инфарктов.
Ранее кардиолог рассказала, как избежать «дачного инфаркта». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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