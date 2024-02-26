В Подмосковье с начала года провели более 35 тыс телемедицинских консультаций для детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 35 тысяч онлайн-консультаций провели врачи для юных жителей Московской области с начала января текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В ходе телемедицинской консультации врачи проверяют ход и динамику лечения, дают рекомендации. Врач также может направить пациента к узкопрофильному специалисту и оформить электронный рецепт на льготные медикаменты. Интернет-приём особенно удобен для семей с детьми. Всего с начала года в Московской области было проведено более 35 тысяч медицинских онлайн-консультаций для детей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой.Телемедицинская консультация не может быть первичной, она назначается только после очного приёма у врача. Записаться на онлайн-консультацию можно через инфомат в своей поликлинике, по единому номеру 122 или через раздел «Здоровье» на региональном портале госуслуг.
Читайте также:
Lenta.ru: Малышева и Гандельман рассказали о полезных для простаты упражнениях
Врач рассказала о признаках недобросовестного стоматолога
В Подмосковье за год провели более 2 млн телемедицинских консультаций
Лев Каштанов