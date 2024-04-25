Врач назвала причины шума в ушах

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Шум или звон в ушах может сильно беспокоить человека. О причинах возникновения такого явления рассказала врач-терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.
«Тиннитус — очень частая проблема, которая существенно снижает качество жизни. Пациенты говорят, что хочется лезть на стену. Человек может даже не замечать звона в ушах, но когда он попадает в бесшумное помещение, то начинает его слышать», — рассказала Романенко в интервью «Газете.Ru».
Она также рассказала о пульсации в ушах, которая может возникнуть после физической активности. Она также может указывать на повышенное давление.
При этом врач отметила, что звон в ушах может возникать при патологии уха. Причиной может стать серная пробка или перенесённое простудное заболевание. В этом случае потребуется дополнительная антибактериальная терапия.
Врач добавила, что шум в ушах может возникать после приёма некоторых лекарств. По её словам, нестероидные противовоспалительные препараты и антибиотики, а также антидепрессанты способны вызвать шум в ушах.
При появлении подобной проблемы Романенко посоветовала обратиться к отоларингологу. Однако если шум сопровождается тошнотой, рвотой или головокружением, тогда стоит пойти к неврологу. При повышенном давлении стоит посетить кардиолога.
При этом специалист добавила, что шум в ушах часто является именно возрастной проблемой.
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