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Врач назвала причины шума в ушах

Терапевт Романенко: длительный приём антибиотиков может вызвать шум в ушах
25 апреля 2024, 14:42
Фото: iStock/Yurii Yarema

Фото: iStock/Yurii Yarema

Шум или звон в ушах может сильно беспокоить человека. О причинах возникновения такого явления рассказала врач-терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.
«Тиннитус — очень частая проблема, которая существенно снижает качество жизни. Пациенты говорят, что хочется лезть на стену. Человек может даже не замечать звона в ушах, но когда он попадает в бесшумное помещение, то начинает его слышать», — рассказала Романенко в интервью «Газете.Ru».

Она также рассказала о пульсации в ушах, которая может возникнуть после физической активности. Она также может указывать на повышенное давление.



При этом врач отметила, что звон в ушах может возникать при патологии уха. Причиной может стать серная пробка или перенесённое простудное заболевание. В этом случае потребуется дополнительная антибактериальная терапия.

Врач добавила, что шум в ушах может возникать после приёма некоторых лекарств. По её словам, нестероидные противовоспалительные препараты и антибиотики, а также антидепрессанты способны вызвать шум в ушах.

При появлении подобной проблемы Романенко посоветовала обратиться к отоларингологу. Однако если шум сопровождается тошнотой, рвотой или головокружением, тогда стоит пойти к неврологу. При повышенном давлении стоит посетить кардиолога.

При этом специалист добавила, что шум в ушах часто является именно возрастной проблемой.

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