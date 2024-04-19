В Подмосковье с начала года стали донорами около 30 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 30 тысяч человек сдали донорскую кровь в Московской области с начала текущего года, причём более 6 тысяч из них впервые стали донорами, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В Подмосковье ежегодно растёт количество людей, готовых стать донорами. Так, в прошлом году кровь и её компоненты сдали более 55 тыс. человек. А с начала этого года донорами стали почти 30 тысяч человек, из которых свыше 6 тысяч сдали кровь впервые», — сказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.Он также напомнил, что после того, как произошёл теракт в «Крокус Сити Холле», люди массово откликнулись на призыв сдать кровь для пострадавших, благодаря чему в подмосковных больницах не был исчерпан её запас.
В Московской области сдать донорскую кровь можно в региональном Центре крови, его подразделениях в Орехово-Зуеве, Подольске, Воскресенске и Щёлкове, а также на выездных донорских акциях. Кроме того, пункты приёма крови есть в 22 окружных больницах.
Подробную информацию о сдаче крови можно узнать на портале «Доноры Подмосковья» и в координационном центре донорства крови по телефону: +7 (495) 305-77-00.
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