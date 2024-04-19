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В Подмосковье с начала года стали донорами около 30 тысяч человек

19 апреля 2024, 11:21
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Почти 30 тысяч человек сдали донорскую кровь в Московской области с начала текущего года, причём более 6 тысяч из них впервые стали донорами, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В Подмосковье ежегодно растёт количество людей, готовых стать донорами. Так, в прошлом году кровь и её компоненты сдали более 55 тыс. человек. А с начала этого года донорами стали почти 30 тысяч человек, из которых свыше 6 тысяч сдали кровь впервые», — сказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
Он также напомнил, что после того, как произошёл теракт в «Крокус Сити Холле», люди массово откликнулись на призыв сдать кровь для пострадавших, благодаря чему в подмосковных больницах не был исчерпан её запас.



В Московской области сдать донорскую кровь можно в региональном Центре крови, его подразделениях в Орехово-Зуеве, Подольске, Воскресенске и Щёлкове, а также на выездных донорских акциях. Кроме того, пункты приёма крови есть в 22 окружных больницах.

Подробную информацию о сдаче крови можно узнать на портале «Доноры Подмосковья» и в координационном центре донорства крови по телефону: +7 (495) 305-77-00.

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#московская область
#подмосковье
Сall-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял с начала года более 63 тыс. звонков
19 апреля 2024, 11:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 63,4 тыс. звонков приняли операторы call-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала текущего года, это примерно на 2,3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Специалисты call-центра рассказывают о системе родовспоможения в регионе, о том, какими возможностями обладают наши медицинские учреждения, о необходимых документах и многом другом», — рассказал глава регионального минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что из 64 тысяч звонков около 5,3 тыс. были сделаны из других регионов России.

Call-центр «стань мамой в Подмосковье» принимает звонки по номеру: 7-800-550-30-03 семь дней в неделю с восьми утра до восьми вечера. Звонок бесплатный.

Кроме того, полная информация о системе родовспоможения в регионе размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье».

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Названы продукты, которые эффективно снижают уровень «плохого» холестерина в крови
Daily Mail: орехи, авокадо и лосось снижают уровень холестерина в организме
19 апреля 2024, 03:02

Фото: istock / Atstock Productions

Орехи, бобовые, лосось, авокадо и оливковое масло снижают уровень холестерина в организме. Об этом рассказали диетологи из США Эмили Кайл и Джулия Зумпано и австралийский специалист по правильному питанию Рани Полак в беседе с Daily Mail.
Как утверждают эксперты, обогащенные белком и клетчаткой продукты лучше всего снижают уровень холестерина. К ним относятся орехи, бобовые и семена. Стоит добавить в рацион миндаль, фундук, фисташки, фасоль, ячмень, коричневый рис, чечевицу, кунжут, семена тыквы и подсолнечника.

Польза этих продуктов заключается в насыщении организма полезными жирами, то есть липопротеинами высокой плотности (ЛПВП).

ЛПВП являются единственной фракцией холестерина, которые считается «хорошим». Полезными жирами насыщены лосось, скумбрия, авокадо и оливковое масло.

Специалисты отметили, что вышеназванные продукты нужно сочетать с овощами, богатыми клетчаткой — растительными пищевыми волокнами. Они связываются с жирами в кишечнике и помогают снизить всасывание холестерина, тем самым устраняя его излишки.

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Доктор Мясников помог потерявшей сознание в аэропорту Дубая туристке
18 апреля 2024, 22:23

Фото: Istockphoto / aksphoto

Доктор Александр Мясников помог россиянке, упавшей в обморок в аэропорту Дубая, сообщает телеграм-канал Mash.
74-летней женщине из России стало плохо от теплового удара. Туристы третий день не могут покинуть Объединённые Арабские Эмираты после сильнейшего ливня.
«Самолётов нет, очереди за билетами для переноса рейса – минимум на семь часов ожидания. Пассажиры авиакомпании Emirates жалуются, что им предложили лишь один ваучер на питание, которое к тому же почти закончилось, как и деньги у некоторых туристов. Им не хватает даже на воду. Сотрудников перевозчика или аэропорта на стойках нет. Рейс переносят каждый час», – информирует телеграм-канал.
На выложенном видео доктор Мясников оказывает лежащей на полу женщине первую помощь. Затем он следит за действиями подоспевших местных медиков, которые размещают пациентку на носилках.

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Подмосковный педиатр Одинаева предупредила о смертельной опасности москитной сетки для ребёнка
18 апреля 2024, 20:31

Фото: Istockphoto / Artfoliophoto

Москитная сетка не спасёт ребенка от падения из окна, заявила главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева. По её словам, ежегодно с наступлением весны дети выпадают из окон, что нередко заканчивается их гибелью.
«Печальная статистика свидетельствует, что во всех этих случаях дети сами забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели. Открытое окно влечёт детей. Кто-то из них может наклониться, не удержаться, бросить игрушку и попытаться её схватить и упасть. Более взрослые дети хотят сделать опасное селфи, чтобы удивить сверстников, и теряют равновесие», – пояснила Одинаева, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Согласно статистике, чаще всего трагические случаи с выпадением детей из окон происходят в обычных, благополучных семьях.
«Наличие москитных сеток создаёт иллюзию закрытого окна. Опираясь на неё, дети тут же падают вместе с ней. Подавляющее большинство выпадений детей из окон происходит из-за недостатка контроля взрослых, которые забывают закрывать окна. Множество трагедий случается из-за отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановки мебели, дающей возможность детям самим забираться на подоконники», – подчеркнула главный педиатр Подмосковья.
Специалист призвала взрослых не оставлять детей без присмотра, так как от этого напрямую зависит жизнь и безопасность несовершеннолетних.

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#московская область
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Названа приемлемая норма газировки в день
Диетолог Кабанов рекомендовал не пить более стакана газировки в день
18 апреля 2024, 18:44

Фото: iStock/champpixs

Диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что в сутки можно употреблять не более стакана газированного напитка.
Он напомнил, что основная опасность газировки заключается в содержании в ней большого количества сахара.

«Чрезмерное употребление сахара — главная причина сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и атеросклероза. Сахар добавляют в очень многие продукты — соки, консервы, соусы. Мы кладем сахар в кофе и чай, добавляем при приготовлении пищи, едим сладкое. В результате уровень потребления сахара повышается многократно», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что кабачки положительно влияют на здоровье глаз.

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#здоровье
#продукты
#диетолог
#сахар
#напитки
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Раскрыта неожиданная польза кабачков
Биолог Лялина заявила о пользе кабачков для зрения
18 апреля 2024, 18:02

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что кабачки положительно влияют на здоровье глаз.
Она пояснила, что лютеин и зеаксантин в кожуре овоща способствуют замедлению возрастного снижения зрения.

Также кабачки благотворно влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

«Самыми вкусными и полезными считаются молодые кабачки. Употреблять их можно как сырыми, так и термически обработанными. Кабачки содержат большое количество воды и клетчатки, малокалорийны, считаются диетическим продуктом», — добавила в беседе с «Известиями» Лялина.

По её словам, овощ содержит витамины и минералы, включая витамины группы В, витамин С, РР, А, Е, железо, магний, калий и цинк, что способствует укреплению иммунитета.

Специалист рекомендовала употреблять кабачки в период их урожая каждый день по 400-500 г в день.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина заявляла о полезных свойствах черемши, отметив, что растение ценно для иммунитета и сосудов.

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#витамины
#овощи
#питание
#здоровье
#врач
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Исследование на ВИЧ с начала года прошли 700 тыс. жителей Подмосковья
18 апреля 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 700 тыс. жителей Московской области бесплатно и анонимно прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там отметили, что тестирование безболезненно и занимает не более 15 минут.
«Регулярная ВИЧ-диагностика играет главную роль в контроле за распространением инфекции, так как заражение вирусом иммунодефицита человека на ранней стадии протекает бессимптомно. С начала года в Подмосковье на антитела к ВИЧ были обследованы 689 тыс. человек», – уточнил главврач Московского областного Центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин, слова которого привели в пресс-службе.
Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно в Центре по борьбе со СПИДом по адресу: Котельники, мкр Силикат, 41а, а также в кабинетах тестирования по месту жительства.

С информацией о ВИЧ и СПИДе можно ознакомиться на сайте.

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#подмосковье
#московская область
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#здоровье
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В МОНИКИ проведут донорскую неделю
18 апреля 2024, 17:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Донорская акция, приуроченная к Национальному дню донора, будет проводиться в МОНИКИ им. Владимирского с 19 по 26 апреля, принять в ней участие смогут все желающие, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Участники акции смогут сдать как цельную кровь, так и её компоненты. В рамках недели донорства в МОНИКИ им. Владимирского также сдадут кровь сотрудники нескольких организаций», — отмечается в сообщении.
Заведующая отделением переливания крови МОНИКИ им. Владимирского Марина Пиховкина напомнила, что кровь принимают у доноров от 18 лет. В день донации обязательно нужно позавтракать, а вот курить нельзя. Из рациона следует исключить молочные и жирные продукты, а также спиртное.

Отделение переливания крови в МОНИКИ будет работать по будням и в субботу, 20 апреля, с 8 утра до полудня.

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#донор
#донорская кровь
#здравоохранение
#медицина
#минздрав мо
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Подмосковные хирурги прооперировали пациента с увеличенной в 20 раз простатой
18 апреля 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Можайской больницы спасли пациента с простатой, увеличенной в 20 раз. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В хирургическое отделение поступил 71-летний мужчина с жалобами на острые боли и затруднённое мочеиспускание. При обследовании у него выявили аденому предстательной железы – опухоль тканей простаты, которая сдавливала мочевой пузырь. При этом объём простаты был увеличен в 20 раз. Это грозило больному инфекцией мочевыводящих путей.
«Пациенту в экстренном порядке провели троакарную цистостомию – прокол мочевого пузыря и установку цистомы. Это трубочка для вывода мочи через искусственное отверстие в области брюшной полости. Операция прошла успешно и заняла около получаса», – рассказал врач-хирург-уролог хирургического отделения Можайской больницы Роберт Огородный.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Позже мужчина был направлен в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского на операцию по удалению аденомы простаты.
«Мы провели лапароскопическую операцию, во время которой, не вскрывая мочевой пузырь, получили доступ к предстательной железе и удалили увеличенную в размерах аденому простаты. Операция заняла 3,5 часа. Гистология показала, что опухоль была доброкачественной», – отметил руководитель отделения урологии МОНИКИ Алексей Подойницын.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.

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