Россиянам рассказали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

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Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний требует динамических и физических нагрузок, которые регулярно проводятся как минимум полчаса в день. Об этом рассказал врач-кардиолог Михаил Гинзбург в беседе с РИА Новости.
«Для профилактики любых сердечно-сосудистых заболеваний рекомендованы динамические и физические нагрузки. Но они должны носить регулярных характер. Считается, что необходимо проводить такие нагрузки в течение не менее 30 минут. Желательно, чтобы они были, но аэробные, то есть на свежем воздухе», — дал рекомендацию Гинзбург.Также кардиолог посоветовал пациентам, которые самостоятельно проводят физические тренировки, следить за числом сердечных сокращений. Гинзбург пояснил, что пульс во время и после физнагрузок должен увеличиваться по сравнению с исходным, но не превышать базовые значения, в частности, 100-110 ударов в одну минуту.
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