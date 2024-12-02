Врачи Детского центра избавили мальчика от опухоли, состоящей из тканей зуба

Фото: телеграм-канал ДКЦ
В Детском клиническом центре им. Л. Рошаля в Красногорске вылечили ребёнка с доброкачественной опухолью верхней челюсти. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«В клинику поступил девятилетний мальчик с врождённой патологией. Врачи поставили ему диагноз «цементома верхней челюсти». Заболевание представляет собой твёрдую опухоль, состоящую из тканей зуба. Хирурги с помощью пьезоскальпеля удалили опухоль вместе с зубом из челюсти маленького пациента», - говорится в сообщении.Операция длилась более часа. Врачам удалось сохранить контуры средней зоны лица ребёнка. Чувствительность лица также сохранена. Мальчик восстанавливается в стационаре и готовится к выписке.
Фото: телеграм-канал ДКЦ
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Лора Луганская