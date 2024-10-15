В Подмосковье с января маммографию по самозаписи прошли более 14 тыс. женщин

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 14 тысяч жительниц Московской области прошли маммографическое исследование по самозаписи с начала текущего года, самостоятельно записаться на это обследование могут женщины старше 40 лет, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Рак молочной железы остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Мы не перестаем призывать женщин старше 40 лет проходить маммографию, тем более что записаться можно самостоятельно. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 14 тыс. женщин», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.В министерстве добавили, что у 1,3 тыс. из 14 тысяч обследованных женщин были выявлены патологические изменения тканей. Пациенток направили в Центры амбулаторной онкологической помощи, чтобы уточнить диагноз и начать лечение.
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