В Подмосковье семейные пары медработников получают компенсацию за аренду жилья

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Уже почти 100 супружеских пар медработников получают компенсацию за аренду жилья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе супружеским парам медработников доступна компенсация за аренду жилья в размере 30 тысяч рублей.
Для получения ежемесячной компенсации за аренду жилья медики должны работать не менее, чем на 1 полную ставку по одной из 35 должностей. Поодробную информацию можно найти министертсва.
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«В этом году мы расширили программу и ввели увеличенную выплату для супружеских пар. Теперь же муж и жена могут получать компенсацию в размере 30 тыс. рублей.Новой расширенной мерой соцподдержки воспользовались уже 98 семей», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Для получения ежемесячной компенсации за аренду жилья медики должны работать не менее, чем на 1 полную ставку по одной из 35 должностей. Поодробную информацию можно найти министертсва.
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Мира Полтева