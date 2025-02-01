Заморозка яйцеклеток: цена, как проходит процедура, где можно сделать в Подмосковье

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В последнее время всё чаще можно услышать о том, что некоторые известные артистки прибегают к процедуре заморозки яйцеклеток. Возникает закономерный вопрос: зачем это нужно, как это происходит и доступно ли это для обычных людей?
О том, что такое заморозка яйцеклеток, как происходит и сколько стоит в России, читайте в материале «Радио 1».
Что такое заморозка яйцеклеткиЗаморозка яйцеклеток (Криоконсервация) — это медицинская процедура, которая позволяет сохранить женские яйцеклетки для последующего использования. Эта технология часто используется женщинами, которые хотят отложить материнство по различным причинам, таким как карьера, образование или медицинские показания.
Зачем нужна заморозка яйцеклетки
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Заморозка яйцеклеток предоставляет женщинам возможность контролировать свои репродуктивные планы и может быть особенно полезна для тех, кто сталкивается с проблемами фертильности или планирует откладывать беременность на более поздний срок. Криоконсервация ооцитов, или заморозка яйцеклеток, может быть необходима в различных ситуациях, таких как:
1. Онкологические заболевания: женщины, которым предстоит лечение рака (например, химиотерапия или радиотерапия), могут столкнуться с риском потери фертильности. Заморозка яйцеклеток до начала лечения позволяет сохранить возможность забеременеть в будущем.
2. Заболевания репродуктивной системы: некоторые состояния, такие как эндометриоз или синдром поликистозных яичников, могут негативно влиять на фертильность. Криоконсервация может стать вариантом для женщин, которые хотят сохранить свои яйцеклетки до решения медицинских проблем.
3. Планирование беременности в более позднем возрасте: с возрастом вероятность генетических заболеваний у будущего ребенка увеличивается. Заморозка яйцеклеток в более молодом возрасте может помочь избежать этих рисков и обеспечить возможность забеременеть позже.
4. Риск раннего климакса: женщины, у которых есть генетическая предрасположенность к раннему климаксу, могут рассмотреть возможность заморозки яйцеклеток, чтобы сохранить свои репродуктивные возможности до наступления этого периода.
5. Участие в программе донорства яйцеклеток: в этом случае заморозка яйцеклеток может быть использована для создания банка донорских яйцеклеток, что позволяет женщинам, которые не могут использовать свои собственные яйцеклетки, иметь возможность стать матерями с помощью донорского материала.
Когда женщина может заморозить яйцеклетку
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Для того чтобы сохранить яйцеклетки и использовать их в будущем, лучше всего проводить процедуру криоконсервации в возрасте от 18 до 35 лет. В этот период организм женщины производит наиболее качественные яйцеклетки.
Однако, процедура криоконсервации яйцеклеток доступна и для женщин в возрасте до 35–40 лет. Это не значит, что женщины старше 40 лет не могут воспользоваться этой процедурой, но в их случае количество и качество замороженных яйцеклеток может быть меньше, а вероятность успешного оплодотворения — ниже, чем у ооцитов, полученных в более молодом возрасте.
Если яйцеклетки извлечь в раннем возрасте или слишком поздно, это может привести к увеличению вероятности выкидыша и появлению врождённых дефектов у будущего ребёнка.
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Может ли мужчина заморозить яйцеклетку
Мужчины не могут замораживать яйцеклетки. Однако мужчины могут замораживать свою сперму, что является распространенной практикой, особенно перед медицинскими процедурами, которые могут повлиять на фертильность, в случаях, когда они хотят отложить отцовство или его профессия связана с высоким риском для репродуктивного здоровья, а также если ожидается негативное влияние вредных факторов на сперматогенез. Процесс криоконсервации спермы позволяет сохранить ее для будущего использования в процедурах искусственного оплодотворения или других репродуктивных технологиях.
Как проходит процесс заморозки яйцеклетки
Фото: iStock/Healthy Shot
Процесс заморозки яйцеклеток (криоконсервация) включает несколько этапов:
1. Подготовка: женщина проходит медицинское обследование, включая анализы крови и ультразвуковое исследование, чтобы оценить состояние ее репродуктивной системы.
2. Стимуляция яичников: для получения яйцеклеток женщина проходит курс гормональной терапии, чтобы стимулировать яичники к производству нескольких яйцеклеток. Это обычно занимает 10-14 дней. Во время этого периода пациентка регулярно посещает врача для контроля за ростом фолликулов с помощью ультразвука и анализа крови.
3. Извлечение яйцеклеток: когда фолликулы достигают нужного размера, проводится процедура извлечения яйцеклеток (аспирация). Это делается под наркозом или местной анестезией. Через вагину вводится специальная игла, которая извлекает яйцеклетки из яичников.
4. Криопрепарация: извлеченные яйцеклетки обрабатываются и подготавливаются к заморозке. В клетку вводят криопротекторы, которые предотвращают образование кристаллов льда внутри клетки, что может повредить ее. Затем яйцеклетки замораживаются с помощью специального оборудования.
5. Хранение: замороженные яйцеклетки помещаются в контейнеры и хранятся в криогенных резервуарах при очень низких температурах (обычно около -196 °C).
6. Использование: замороженные яйцеклетки могут храниться в течение многих лет. Когда женщина решит использовать их для оплодотворения, яйцеклетки размораживаются и оплодотворяются сперматозоидами (собственными или донорскими) в лабораторных условиях.
Следует подчеркнуть, что существуют определённые ограничения для проведения стимуляции и пункции яичников. В частности, это инфекционные и паразитарные заболевания, такие как активная форма туберкулёза, вирусного гепатита и инфекций, передающихся половым путём, а также онкологические заболевания и некомпенсированный сахарный диабет.
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Где можно заморозить яйцеклетку в Подмосковье
В Подмосковье можно заморозить яйцеклетки в следующих организациях:
1. Клинический госпиталь «Мать и дитя»
Адрес: Одинцовский городской округ, деревня Лапино, 1-е Успенское шоссе, д.111.
2. Клиника «МЕДСИ»
Адрес: г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5.
3. Центральная клиническая больница НКЦ №2 (ЦКБ РАН)
Адрес: м. Ясенево, Литовский бульвар, д. 1а; м. Ленинский проспект, ул. Фотиевой, д. 10.
Сколько стоит заморозить яйцеклетку
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В России стоимость подготовки к заморозке яйцеклеток в среднем составляет от 150 до 170 тысяч рублей за один цикл. Эта сумма включает в себя препараты для стимуляции овуляции, но не охватывает расходы на обследования и анализы.
Собранные яйцеклетки размещают в пробирках и хранят в специальной емкости, в которой поддерживают температуру −196 °C. За хранение взимается отдельная плата, порядка от 12 000 до 21 300 рублей в год.
Следует отметить, что цена может варьироваться в зависимости от выбранной клиники и региона. Для получения наиболее точной информации рекомендуется обращаться напрямую к специалистам в области репродуктивного здоровья.
Насколько безопасно замораживать яйцеклетку
Наиболее опасным моментом в процессе замораживания яйцеклеток является стимуляция суперовуляции. Суперовуляция — это процесс, при котором в одном менструальном цикле происходит созревание и овуляция нескольких яйцеклеток, а не одной, как это происходит обычно. Вследствие этого может возникнуть состояние, известное как синдром гиперстимуляции яичников, выражающееся в следующем:
• Боль в животе
• Тошнота и рвота
• Ощущение тяжести или дискомфорта в области яичников
• Одышка (в тяжелых случаях из-за давления на диафрагму)
• Увеличение массы тела (из-за задержки жидкости).
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