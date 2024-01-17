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В Подмосковье спасли 89-летнюю женщину с тяжёлой формой желчекаменной болезни

17 января 2024, 12:21
Фото: Ирина Мальцева

Фото: Ирина Мальцева

В Балашихе врачи спасли 89-летнюю пациентку с тяжёлой формой желчекаменной болезни. Об этом сообщил корреспондент.
Женщина поступила в больницу в тяжёлом состоянии с запущенной формой болезни. В ходе осмотра врачи выявили у пациентки местный перитонит и острый деструктивный холецистит, а также разрушение стенок желчного пузыря.

«Желчный пузырь вместе с камнями удалили открытым способом. Затем при контрольном рентгенологическом исследовании были выявлены камни и в общем желчном протоке. Нам на помощь пришли коллеги из Реутовской клинической больницы, которые эндоскопически удалили камни из общего желчного протока и выполнили его дренирование. Через три дня пациентка вернулась на долечивание в Балашихинскую больницу», — объяснил заведующий хирургическим отделением Денис Гулькин.


Стоит отметить, что на данный момент женщина выписана домой с амбулаторным наблюдением у хирурга.

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На диспансеризацию жителей Подмосковья в 2024 году направят 8,8 млрд рублей
17 января 2024, 12:31

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Бесплатную диспансеризацию в 2023 году прошли более 2,5 млн жителей Московской области. Такие данные привёл глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Он также изложил планы на наступивший год.
«В 2024 году на оплату бесплатного прохождения диспансеризации взрослыми и детьми из бюджета ТФОМС Московской области планируется направить около 8,8 млрд рублей. 493,3 млн из них пойдут на проведение углублённой диспансеризации, более 5,7 млрд рублей – на проведение профилактических медосмотров», – уточнил Голубев.
Жители Московской области могут узнать о состоянии своего здоровья, пройдя бесплатную диспансеризацию. Для удобства граждан обеспечена возможность прохождения диспансеризации в вечерние часы в будни, а также в субботу.

Как отметили в региональном парламенте, в период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ стоит задуматься о диспансеризации и заранее запланировать посещение врача.

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#московская область
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В Челябинске у школьника из мозга извлекли кисту с личинками паразита
17 января 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Akarawut Lohacharoenvanich

Челябинские нейрохирурги извлекли из мозга 12-летнего школьника 12-сантиметровую кисту с личинками паразита.
URA.RU, ссылаясь на пресс-службу Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ), пишет, что мальчик мучился от головных болей, у него перекосилось лицо и появилась слабость в руках и ногах. Сообщается, что на приемах в платных клиниках мальчику не могли поставить диагноз.

Позже выяснилось, что у ребенка был эхинококкоз головного мозга, количество кист не возможно было подсчитать, а объем узла равнялся 12 см.

Нейрохирурги прооперировали школьника, а образование полностью удалили. Данный случай эхинококкоза является вторым в практике челябинского нейрохирурга Германа Сафронова, а прошлый был 30 лет назад.

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#врачи
#больница
#здоровье
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В Московской области назван топ-3 муниципалитетов по сдаче донорской крови
17 января 2024, 10:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Воскресенск, Щёлково и Орехово-Зуево стали муниципалитетами Московской области с самым развитым донорским движением. Такие данные привела главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
«В прошлом году в трёх округах региона жители выполнили больше всего донаций. Это Воскресенск, Щёлково и Орехово-Зуево. Их показатели превысили максимальный уровень развития донорства крови и её компонентов, озвученный Всемирной организацией здравоохранения – 31,5 донации на 1 тыс человек в год», – рассказала Аппалуп, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Также в пятёрку лидеров донорского движения вошли Дубна и Луховцы.

Врач напомнила, что в Московской области в прошедшем году заготовили свыше 76 тонн донорской крови и её компонентов, полностью обеспечив собственные потребности. Их направляют в стационары региона для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, новорождённым, больным онкологией и заболеваниями крови.

Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8 до 14 часов по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А.

Телефон координационного центра донорства крови: 8 (495)305-77-00.

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#подмосковье
#московская область
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#здравоохранение
#минздрав мо
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Терапевт Смирнов рассказал, как правильно подготовится к крещенским купаниям
17 января 2024, 10:17

Фото: istockphoto / blinow61

Подмосковный врач Дмитрий Смирнов рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Традиционна крещенские купания проходят в ночь с 18 на 19 января. Врач отметил, что для неподготовленного человека купание в проруби может нанести сильный удар по иммунитету.

«Если вы решили совершить этот важный ритуал, нужно соблюдать определенные правила: в день купания нельзя употреблять спиртное, так как алкоголь нарушает механизм естественной терморегуляции, перед погружением в воду необходимо разогреться, также полезно растереть свое тело, чтобы улучшилось кровообращение. Подходить к купели нужно в удобной нескользящей обуви, которая легко снимается и надевается, чтобы не поскользнуться или не переохладить ноги», — отметил терапевт Лобненской больницы Дмитрий Смирнов.

Кроме этого, чтобы не допустить серьёзного переохлаждения, погружение должно длиться не более 20-30 секунд, а после выхода с купели необходимо согреться до нормальной температуры.

Врач также подчеркнул, что людям страдающим тяжелыми сердечно‑сосудистые заболевания, перепадами давления, беременным женщинам и пожилым людям стоит воздержаться от крещенских купаний.

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#терапевт
#удар
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Женщина занялась сексом после 10 лет воздержания и оказалась в больнице
17 января 2024, 09:01

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Писательница и журналистка Ронни Гордон оказалась в больнице после первого за 10 лет секса.
Свой опыт она описала в колонке для издания HuffPost.

По словам Гордон, её 10-летнее воздержание не было сознательным. Сначала у неё случился развод после 13 лет брака, затем было ещё одно тяжелое расставание после 4 лет отношений.

«После всего этого я просто не могла найти вторую половинку. В конце концов я удалила анкету со всех платных сайтов знакомств и перестала пытаться с кем-то познакомиться», — пишет Гордон.
Хотя женщина и не искала близости, она случайно познакомилась с мужчиной. Но первая попытка заняться сексом оказалась мало успешной: женщина почувствовала боль, пошла кровь.

«Мы остановились и легли спать, но кровотечение не прекращалось, поэтому мы поехали в больницу», —вспоминает Гордон.
Врачи установили, что кровь появилась из-за механического повреждения стенок влагалища. Женщине сказали, что при повторной попытке секса, ситуация может повториться. Позже писательница выяснила, что её интимную проблему вызвали ранее перенесенные рак и лекарства, которые она принимала для лечения.

«Рак может остановить выработку эстрогена в яичниках, что приводит к появлению признаков, похожих на менопаузу, таких как истончение и сухость влагалища», —пишет женщина.
Но лекарства и специальные кремы, а также упражнения Кегеля вернули ей способность заниматься сексом.

Ранее сообщалось, что житель столицы переборщил с наркотиками, после чего угодил в больницу с переломом пениса, об это сообщает Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, 35-летний москвич решил поэкспериментировать с наркотическими веществами и смешал мефедрон с кокаином. После этого он и его партнёрша приступили к занятию любовью. Однако, что-то пошло не по сценарию. Во время смены поз возлюбленная экспериментатора услышала хруст, а сам мужчина почувствовал боль.

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#секс
#отношения
#люди
#здоровье
#женщины
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В РФ сообщили о нехватке препарата от повторного инфаркта
«Ведомости»: в РФ дефицит препарата от повторного инфаркта «эффиент»
17 января 2024, 08:27

Фото: istockphoto/Doucefleur

В российских аптеках случился дефицит препарата от повторного инфаркта «эффиент». Его производит американская фармкомпания Eli Lilly.
«Ведомости», ссылаясь на представителя Минздрава, сообщают, что в стране зафиксировано «снижение объемов выпуска в гражданский оборот препарата «эффиент (прасугрел)».

Причины нехватки не называют, но сообщают, что данных о прекращении поставок из Росздравнадзора не поступало. Сообщается, что препарата хватит на месяц.

Официальным дистрибьютором препарата в РФ является фирма «Сервье», которая ещё в сентябре прошлого года уведомила партнеров о том, что прекратит поставки в страну. Генеральный директор аптечного маркетплейса «Здравсити» сообщил, что планов возобновить поставки нет.

Повторным инфарктом называют острый инфаркт. Он случается в течение 28 дней после первого. По симптомам повторный инфаркт похож на первый, но специалисты выделяют несколько отличий, среди которых синюшность кожи, чувство удушья, резкое снижение давления, а также потеря сознания.

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#сердце
#лекарство
#аптеки
#россия
#препараты
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Егорьевские медики спасли беременную в коме и новорождённую
16 января 2024, 22:23

Фото: Юлия Андросова

В Подмосковье врачи спасли жизни беременной женщины в коме и её ребёнка. В Егорьевскую больницу доставили пациентку в тяжёлом коматозном состоянии на 38-й неделе беременности. Женщина нельзя было перевозить из-за угрозы её жизни и жизни малыша.
Врачи гинекологического отделения приняли все меры для досрочных родов.
«В эту ночь я была дежурным врачом. После осмотра было выявлено угрожающее жизни пациентки состояние. Мы экстренно собрали команду врачей. Операция сложная, но благодаря слаженной работе наших докторов и среднего медицинского персонала мы оказали помощь вовремя и спасли жизнь обеих», – рассказала врач акушер-гинеколог Юлия Каданцева.
На свет появилась девочка весом 2 кг 770 г. Малышку осмотрел врач-неонатолог. Затем для дальнейшего обследования прибыла бригада из областного перинатального центра.
«Состояние женщины стабильное, планируется перевод из реанимации в гинекологическое отделение. Хочу поблагодарить всех коллег, которые вместе со мной помогали этой женщине. И спасибо реаниматологам – они сыграли большую роль», – отметил заведующий акушерско-гинекологическим отделением Егорьевской больницы Владислав Каданцев.
Пациентка регулярно посещала женскую консультацию, но подобная ситуация была непредвиденной. По словам медиков, это необычный случай и бывает два раза на тысячу случаев. Сейчас мама и малышка здоровы.

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#здравоохранение
#беременность
#женщины
#новорождённые
#роды
#кома
#врачи
#егорьевск
#подмосковье
#московская область
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Диетолог Журавлева заявила о безопасности искусственных яиц из Китая
16 января 2024, 19:51

Фото: istockphoto.com/Hleb Usovich

Диетолог Полина Журавлева заявила, что искусственные яйца из Китая, о которых сейчас много говорят, могут быть весьма безвредными.
«Всё зависит от того, из чего они сделаны. Искусственные яйца, в отличие от натуральных, обычно представляют собой продукты растительного происхождения, такие как соевый белок или другие растительные ингредиенты. Те, о которых слышала ранее я вовсе не опасны и где-то даже полезнее обычны яиц, если конечно употреблять их умеренно», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Однако, она допустила, что, если речь идёт о массово произведённом продукте, который может хранится долгое время, то здесь явно будут присутствовать какие-либо химические вредные вещества. От таких продуктов лучше отказаться.

Специалист считает, что из-за того, что сами по себе яйца не особо полезны в больших количествах, то лучше избрать сбалансированную диету, содержащую овощи и фрукты, а также белки и злаки.

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#яйца
#продукты
#овощи
#диетолог
#фрукты
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В Петербурге офтальмологи сделают блокадникам и ветеранам 60 операций за день
16 января 2024, 18:09

Фото: istockphoto.com/DragonImages

В Санкт-Петербургском филиале НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. Фёдорова 19 января сделают 60 операций по замене хрусталика глаза при катаракте жителям блокадного Ленинграда и ветеранам Великой Отечественной войны
Отмечается, что такое мероприятие приурочено к 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. При этом, это не будет разовой акцией.

«Каждому блокаднику должно быть уделено особое внимание. Оперативное лечение катаракты может стать для них замечательным подарком, который значительно повысит качество их жизни», – приводит «Петербургский дневник» слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ранее подмосковные травматологи напомнили, что отсутствие разминки приводит к переломам. Сообщалось, что мальчик поступил в больницу с жалобами на сильную боль в колене после прыжков в высоту. В ходе осмотра врачи диагностировали у пациента отрыв бугристости большеберцовой кости.

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#врачи
#лечение
#офтальмолог
#ветераны
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