В Подмосковье спасли 89-летнюю женщину с тяжёлой формой желчекаменной болезни

В Подмосковье врачи спасли жизни беременной женщины в коме и её ребёнка. В Егорьевскую больницу доставили пациентку в тяжёлом коматозном состоянии на 38-й неделе беременности. Женщина нельзя было перевозить из-за угрозы её жизни и жизни малыша.