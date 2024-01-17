В Подмосковье спасли 89-летнюю женщину с тяжёлой формой желчекаменной болезни

Фото: Ирина Мальцева
В Балашихе врачи спасли 89-летнюю пациентку с тяжёлой формой желчекаменной болезни. Об этом сообщил корреспондент.
Женщина поступила в больницу в тяжёлом состоянии с запущенной формой болезни. В ходе осмотра врачи выявили у пациентки местный перитонит и острый деструктивный холецистит, а также разрушение стенок желчного пузыря.
Стоит отметить, что на данный момент женщина выписана домой с амбулаторным наблюдением у хирурга.
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«Желчный пузырь вместе с камнями удалили открытым способом. Затем при контрольном рентгенологическом исследовании были выявлены камни и в общем желчном протоке. Нам на помощь пришли коллеги из Реутовской клинической больницы, которые эндоскопически удалили камни из общего желчного протока и выполнили его дренирование. Через три дня пациентка вернулась на долечивание в Балашихинскую больницу», — объяснил заведующий хирургическим отделением Денис Гулькин.
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Мира Полтева