Видновские врачи вытащили из дыхательных путей ребенка бусину

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В городском округе Видное врачи извлекли из дыхательных путей двухлетнего ребенка бусину. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу обратились обеспокоенные родители девочки, у которой они заметили дискомфорт, связанный с болезненные ощущения в носу.
Врач также добавила, что основными симптомами инородного тела в организме у детей могут быть тяжелое дыхание, выделения из одной ноздри, кровотечение, гнусавость в голосе, головокружение, а также нарушение аппетита и сна.
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«Мы извлекли из носа ребенка бусину диаметром 8 мм. Оказалось, что инородный предмет провел в носовой полости пациентки около двух недель. <…>Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан под амбулаторное наблюдение врачей. Я призываю родителей, бабушек и дедушек, нянь внимательнее смотреть за детьми, не оставлять в свободном доступе мелкие предметы», - подчеркнула заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.
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Мира Полтева