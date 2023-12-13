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Видновские врачи вытащили из дыхательных путей ребенка бусину

13 декабря 2023, 10:50
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В городском округе Видное врачи извлекли из дыхательных путей двухлетнего ребенка бусину. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу обратились обеспокоенные родители девочки, у которой они заметили дискомфорт, связанный с болезненные ощущения в носу.

«Мы извлекли из носа ребенка бусину диаметром 8 мм. Оказалось, что инородный предмет провел в носовой полости пациентки около двух недель. <…>Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан под амбулаторное наблюдение врачей. Я призываю родителей, бабушек и дедушек, нянь внимательнее смотреть за детьми, не оставлять в свободном доступе мелкие предметы», - подчеркнула заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.


Врач также добавила, что основными симптомами инородного тела в организме у детей могут быть тяжелое дыхание, выделения из одной ноздри, кровотечение, гнусавость в голосе, головокружение, а также нарушение аппетита и сна.

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#подмосковье
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Диетолог назвала полезный при похудении кисломолочный продукт
Диетолог Муди: творог хорошо насыщает и способствует похудению
13 декабря 2023, 10:48

Фото: istock / grafvision

Творог являет полезным продуктом, способствующим похудению. О пользе этого кисломолочного продукта рассказала сертифицированный диетолог Дестини Муди изданию Eat This, Not That.
Диетолог заявила, что считает творог незаменимым при похудении, так как он утоляет чувство голода и содержит много полезных витаминов и микроэлементов. Этот продукт полезен для костей и хорошего общего самочувствия.

Творог содержит казеиновый белок, которые насыщают лучше других белковой пищи. Эксперт объяснила, что казеин переваривается медленнее, чем обычный белок, поэтому по своей эффективности в борьбе с голодом сравнивается с яйцами. 

Она порекомендовала употреблять творог с ягодам, овощами или злаками, чтобы сделать его еще более полезным.

Ранее диетолог назвала популярные продукты, которые «высасывают» энергию человека. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#диетолог
#еда
#питание
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В Люберцах врачи спасли мужчину, которого переехал грузовик
13 декабря 2023, 10:09

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи Люберецкой больницы спасли ногу мужчине, которого переехал грузовик. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
78-летний мужчина поступил в больницу с тяжелым переломом и множественными ушибами, которые он получил в результате ДТП. У пациента выявили закрытую черепно-мозговую травму и закрытый оскольчатый перелом левой большеберцовой кости со смещением отломков, а также обострение хронической болезни на фоне стресса.

«Мы провели пациенту малоинвазивную операцию: через четыре прокола в переломанную кость голени установили специальную титановую конструкцию, которая позволит ему ходить, не дожидаясь полного заживления перелома. Все манипуляции происходили под контролем специального передвижного рентген-аппарата С-дуга. Такие операции <…>  позволяют избежать большой кровопотери, что значительно ускоряет послеоперационное восстановление пациентов», — отметил заведующий отделением травматологии Люберецкой областной больницы Алексей Пронин.

Стоит отметить, что в настоящий момент мужчина уже начал восстановительное лечение и может самостоятельно ходить, опираясь на костыли.

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#люберцы
#врачи
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Косметолог раскрыла, как с помощью оливкового масла защитить кожу в холода
Косметолог Баллирано рассказала, как защитить кожу в холодное время года
13 декабря 2023, 10:07

Фото: IStock/seb_ra

Зимой кожа лица, рук и тела сильнее всего восприимчива к повреждениям — ветер, холод и перепады температур провоцируют сухость, красноту и шелушение. Как защитить кожу в холодное время года, «Радио 1» рассказала руководитель и главный врач клиники эстетической медицины Татьяна Баллирано.
В зимнее время особое внимание нужно уделить кремам. Специалист рекомендовала использовать специальные колд-кремы, которые сохранят кожу упругой и не допустят раздражений и обветриваний.
«Так мы сохраним собственную влагу, лицо не будет раздражаться, краснеть, не будут появляться воспаления. Например, из-за сухости кожи на лице могут появляться микротрещинки, из-за того усиливаются морщинки, кожа шелушится», — добавила косметолог.
Дома также можно прибегать к использованию натуральных масел. Баллирано подчеркнула, что при хорошем составе помочь защитить кожу может даже оливковое масло.
«На время нужно исключить увлажняющие кремы и использовать питательные кремы и натуральные масла, например, оливковое. Если это натуральное масло, оно будет идентично маслам верхнего слоя нашей кожи. Когда оно настоящее, оно впитывается в лицо, оно питает. Можно сделать это на ночь. Для этого можно либо распарить кожу или согреть масло, нанести на лицо, процентов 70-80 впитается кожей, и на утро кожу будет бархатной», — подметила эксперт. 
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Косметолог Богачёва назвала бьюти-процедуру, с которой нужно быть осторожным
От кислотных пилингов, других препаратов с кислотами, а также увлажняющих кремов собеседница призвала вовсе отказаться. Если полностью не получается убрать увлажняющие средства из-за особенностей кожи, то рекомендуется минимизировать их дозу.
«Увлажняющие кремы можно использовать только с утра перед нанесением макияжа, так как при жирной коже не всем именно рекомендованы питательные кремы. Тогда мы их наносим за 30-40 минут до выхода на улицу. Если остаётся блеск, мы убираем излишки салфеткой и на улицу выходим с абсолютно сухим лицом. Ни в коем случае не должна оставаться влага, так как мы высушим верхний слой кожи, он будет шелушиться», — добавила Баллирано. 
В случае, если кожа пострадала от воздействия низких температур, косметолог призвала прибегнуть к использованию масок.
«Нам нужно снять сухой слой, например, с помощью легких пилинги, пилингов-скаток. После того как мы сняли верхний слой, наносим по типу кожи кремы, это могут быть питательные, успокаивающие, с алоэ и так далее. В конце можно использовать маски тканевые, но лучше купить гидрогелиевые», — заключила эксперт.
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#косметолог
#зима
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Россиян предупредили о риске поглупеть из-за фастфуда
Нутрициолог Меньшикова предупредила, что от поглупеть фастфуда можно поглупеть
13 декабря 2023, 07:46

Фото: istock / rez-art

Чрезмерное употребление фастфуда, помимо развития ожирения, проблем с кожей, депрессией, чревато также ухудшением работы мозга и снижению памяти. Об этом рассказала нутрициолог Мария Меньшикова «Ленте.ру».

«Одной из основных проблем фастфуда является высокое содержание калорий и низкое содержание полезной клетчатки и ненасыщенных жиров. Эти калории дают энергию, но не обеспечивают долгосрочное насыщение», — предупредила Меньшикова.
Из-за этого человек начинает через непродолжительное время снова чувствовать голод. 

«Фастфуд — это также проблемы с кожей: акне, перхоть, повышенное выделение кожного сала», — заявила эксперт.
Быстрая еда также заставляет глупеть. Нехватка питательных веществ и витаминов и чрезмерное количество жиров негативно влияют на мозг, что сказывается на основных мыслительных процессах. 

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#эксперт
#еда
#человек
#питание
#здоровье
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В Московской области трудоустроены более 55 тыс людей с инвалидностью
12 декабря 2023, 22:51

Фото: Минсоцразвития МО

В Подмосковье работают более 55 тыс инвалидов, в том числе около 10 тыс – на квотируемых местах. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Болатаева Людмила.
«Обычно они трудятся подсобными рабочими и комплектовщиками. Есть среди жителей с инвалидностью и те, кто выбирает работу на фрилансе. Количество свободных вакансий для инвалидов сейчас составляет порядка 1,8 тысяч», – отметила Болатаева
В Минсоцразвития региона уточнили, что предприятия региона со штатом более 35 человек должны в обязательном порядке выделять квоту для трудоустройства инвалидов.
 
Также поддержку и содействие им в трудоустройстве оказывает подмосковный Центр занятости. С начала года туда за помощью обратились порядка 2 тыс инвалидов.  

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#подмосковье
#московская область
#вакансии
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В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в брянской школе
Мурашко: дети, пострадавшие при стрельбе в Брянске, в стабильном состоянии
12 декабря 2023, 21:46

Фото: iStock/sudok1

Дети, которые пострадали при стрельбе в брянской гимназии, находятся в стабильном состоянии, угрозы для их жизни нет. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Все стабильны, дети получают лечение. Критического состояния нет ни у кого, угрозы жизни нет, оперативные вмешательства все проведены, дети получают лечение», - цитирует РИА Новости слова Мурашко.

Напомним, что в четверг, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в школе. Она принесла в собой охотничье ружьё отца, спрятанное в тубусе. В результате она застрелила свою одноклассницу, ранила пятерых подростков и покончила с собой.

Двоих подростков, раненных при стрельбе в брянской гимназии, ввели в медикаментозную кому. Как уточняет издание, первый мальчик, которого ввели в медикаментозную кому, получил ранения в левое предплечье, бедро, колено и грудную клетку. Ему была проведена операция по скрещиванию костей левой руки, а также вставлены спицы в ногу. Отмечается, что внутренние органы не были повреждены, однако мальчик находится в стабильно тяжёлом состоянии.

Его одноклассник, которого тоже решили ввести в кому, получил ранения лёгкого, селезёнки, спины, поясницы и левого плеча. Врачи изъяли из его тела семь пуль. Ещё несколько было принято решение не трогать, поскольку при их извлечении возможны негативные последствия.

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#лечение
#тюрьма
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#новости
#тела
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Названы основные симптомы микоплазменной инфекции
Инфекционист Малышев: «Это респираторная инфекция»
12 декабря 2023, 19:31

Фото: istockphoto.com/wildpixel

Вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев заявил, что основные симптомы микоплазменной инфекции схожи с симптоматикой респираторных заболеваний.
К ним относятся высокая температура, кашель, насморк и так далее.

«Это респираторная инфекция. Так, для неё характерна обычная триада. Это лихорадочная реакция, повышение температуры до высоких цифр. Это интоксикация, головная боль, боль в суставах и в мышцах различной выраженности, тошнота, рвота. И это респираторный синдром — кашель, насморк, першение в горле», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.

При этом, по словам врача, чаще всего инфекция протекает благоприятно под наблюдением специалистов, хотя она может вызвать серьёзные осложнения.

Для того, чтобы защититься от заболевания, достаточно соблюдения всем известных мер предосторожности: ношения масок, соблюдения дистанции, минимизации контактов, соблюдения гигиены и т. д.

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#инфекция
#грипп
#температура
#заболевания
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Невролог предостерегла от популярного средства для борьбы с хроническим стрессом
Невролог Акарачкова: прием глицина бесполезен при хроническом стрессе
12 декабря 2023, 15:37

Фото: istock / PeopleImages

Глицин бесполезен при длительном и тяжелом стрессе, так как слабо воздействует на организм. О способе применения глицина рассказала невролог Елена Акарачкова в беседе с радио Sputnik.

Она объяснила, что глицин является аминокислотой, обладающей одновременно и успокаивающим, и тонизирующим действием. По словам невролога, в малых дозах глицин может улучшить память  и повысить работоспособность. Но если проблема в бессоннице или в хроническом стрессе, дозировка препарата должна повышаться.

Врач напомнила, что глицин нельзя принимать без консультации с врачом. Акарачкова заявила, что эти таблетки могут снижать эффективность других препаратов.

«Глицин имеет очень слабый эффект и в тяжелой ситуации не поможет, не даст возможности мозгу справиться с напряжением», — отметила Акарачкова.
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#врач
#консультации
#память
#здоровье
#стресс
#лекарства
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Врач Мартынова заявила об опасности жевания жвачки больше 3 минут
12 декабря 2023, 15:24

Фото: istockphoto.com/nyul

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, к.м.н. Елена Мартынова заявила, что жевать жвачку более трёх минут опасно, поскольку это может привести к гастриту, эрозии желудка и т.д.
«При употреблении жевательной резинки происходит резкое увеличение слюны, так как наш мозг её воспринимает как еду. Если жевание продолжается больше трёх минут, рефлекторно выделяется большое количество соляной кислоты и желудочного сока. Если эта привычка становится регулярной и человек начинает использовать жвачку по несколько раз в день, то это может привести к повышению кислотности, гастриту, эрозии желудка», — пояснила в беседе с Газета.ру Мартынова.

А жевательная резинка с сахаром, которая является наиболее вредной, может приводить к кариесу и нарушению баланса полезных бактерий. Жвачка без сахара, в свою очередь, может вызвать расстройство пищеварения как побочное действие подсластителей.

Кроме этого, постоянное жевание жевательной резинки может приводить к головным болям и мигреням, а также к аллергиям на составляющие вещества.

Любителям жвачек врач рекомендовала жевательные резинки с ксилитом.

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#здоровье
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