Гастроэнтеролог ответил, могут ли кислые продукты и кофе натощак вредить слизистой желудка

Группа российских ученых из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН определила, какие признаки могут говорить о склонности организма к повышенному кровяному давлению или гипертонии. Эксперты опробовали метод стресс-чувствительной гипертонии на крысах и выявили 56 метаболитов, которые могут влиять на регуляцию давления. Об этом пишет РИА Новости.