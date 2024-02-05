Гастроэнтеролог ответил, могут ли кислые продукты и кофе натощак вредить слизистой желудка

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Кофе натощак и кислые продукты несмотря на распространившееся мнение, не вредят слизистой желудка. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов развеял в беседе с KP.RU.
«На сегодня нет никаких доказательств, что какой-либо продукт (мы не берем искусственные химические соединения типа уксусной эссенции или других растворов) способен травмировать слизистую оболочку желудка настолько, что это станет значимым. Кофе пить натощак можно, если это не вызывает неприятных симптомов», — пояснил специалист.Кроме того, желудку не может навредить острая еда. Вещество капсаицин, содержащееся в остром перце, может даже принести пользу за счет активизации микроциркуляции, необходимой для защиты слизистой оболочки.
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