В Подмосковье у родителей с ВИЧ родилось 190 здоровых детей

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Уже 190 здоровых детей от родителей с ВИЧ родилось в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе успешно реализуются программы перинатальной профилактики, которые включают в себя приём антиретровирусных препаратов во время беременности. За состоянием женщины и ребёнка тщательно наблюдают специалисты Центра на всех этапах беременности и после родов.
Чтобы пройти обследование на ВИЧ, жители могут обратиться в поликлинику по месту жительства, где есть возможность анонимного тестирования и консультирования.
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«Сегодня каждая женщина, живущая с ВИЧ, может родить здорового ребёнка. Для этого нужно ответственно подойти к беременности, встать на учёт в женской консультации и выполнять все рекомендации специалистов нашего центра. В этом случае риск заражения ребёнка от матери будет меньше одного процента», — сообщил главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
Чтобы пройти обследование на ВИЧ, жители могут обратиться в поликлинику по месту жительства, где есть возможность анонимного тестирования и консультирования.
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Мира Полтева