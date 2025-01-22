Врачи мобильного комплекса НИКИ детства провели за год около 150 выездов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 150 выездов провели врачи мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства в различные округа Московской области в2024 году, в ходе выездов они осмотрели около 11 тысяч юных пациентов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Выездные консультации помогают на ранней стадии выявить у ребёнка проблему со здоровьем. За 2024 год мобильный комплекс совершил 149 выездов в муниципалитеты региона. Бригада наших врачей осмотрела и проконсультировала почти 11 тысяч детей. 917 диагнозов мы выявили у детей впервые», — рассказал заведующий мобильным комплексом НИКИ детства Дмитрий Мухин.Он добавил, что при выявлении проблемы врачи мобильного комплекса дают направление на более глубокую диагностику в Детский центр им. Рошаля или на госпитализацию в стационар НИКИ детства.
Бригада мобильного комплекса состоит из врачей узких специальностей: это эндокринолог, кардиолог, пульмонолог, нефролог, гастроэнтеролог, аллерголог, и специалист по УЗИ. Мобильный комплекс оснащён современной диагностической техникой.
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