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Врачи мобильного комплекса НИКИ детства провели за год около 150 выездов

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Почти 150 выездов провели врачи мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства в различные округа Московской области в2024 году, в ходе выездов они осмотрели около 11 тысяч юных пациентов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Выездные консультации помогают на ранней стадии выявить у ребёнка проблему со здоровьем. За 2024 год мобильный комплекс совершил 149 выездов в муниципалитеты региона. Бригада наших врачей осмотрела и проконсультировала почти 11 тысяч детей. 917 диагнозов мы выявили у детей впервые», — рассказал заведующий мобильным комплексом НИКИ детства Дмитрий Мухин.
Он добавил, что при выявлении проблемы врачи мобильного комплекса дают направление на более глубокую диагностику в Детский центр им. Рошаля или на госпитализацию в стационар НИКИ детства.



Бригада мобильного комплекса состоит из врачей узких специальностей: это эндокринолог, кардиолог, пульмонолог, нефролог, гастроэнтеролог, аллерголог, и специалист по УЗИ. Мобильный комплекс оснащён современной диагностической техникой.

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#минздрав мо
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#московская область
#дети
#подмосковье
В Дубненской больнице назначили нового заведующего урологическим отделением
22 января 2025, 11:38

Берик Темирешов (фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна)

Заведующим урологическим отделением Дубненской больницы стал Берик Темирешов, ранее работавший в областной больнице Саратова и столичной «Коммунарке», общий стаж его работы составляет 15 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«Берик Темирешов в 2010 году окончил Саратовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В ординатуре обучался по направлению «Урология», а в 2015 году прошёл переподготовку по специальности «Онкология». Работал урологом в областной больнице в Саратове, а также онкоурологом в московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Берик Темирешов владеет всеми видами диагностики и лечения урологических и онкоурологических заболеваний.

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#больница
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#здравоохранение
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Главный диетолог Подмосковья Пичугина описала влияние рациона на здоровье
22 января 2025, 10:54

Фото: iStock / nensuria

Неправильный выбор продуктов и нездоровые пищевые привычки повышают риск развития опасных неинфекционных заболеваний. Об этом сообщила главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина. Она рассказала, какие продукты предупреждают болезни, а какие их приближают.
«Среди заболеваний, которые может вызвать неправильное питание, – ожирение, сахарный диабет второго типа, инфаркт, инсульт, метаболический синдром, болезни желудка, печени, кишечника, других органов и систем. Так, значительно повышает вероятность заболеть сахарным диабетом второго типа избыточное потребление простых углеводов. Это все виды сахара и фруктозы, мучные и крахмалистые продукты, в меньшей степени – макароны и крупы», – пояснила Пичугина, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По словам диетолога, углеводы превращаются в организме в глюкозу, которая при длительном избыточном потреблении снижает чувствительность клеток к инсулину.
«В этом случае поджелудочная железа начинает работать с перегрузкой, чтобы компенсировать повышенную потребность в инсулине. Со временем она истощается, и развивается диабет. Вывод прост: уменьшение в рационе количества добавленных углеводов снижает вероятность сахарного диабета и связанных с ним осложнений – разрушения сосудов, слепоты и хромоты», – отметила специалист.
Снизить риск развития инсульта и инфаркта из-за атеросклероза сосудов поможет исключение из рациона насыщенных жиров и трансжиров, которых много в фастфуде и кондитерских изделиях.
«Они повышают уровень холестерина и приводят к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. Риск можно уменьшить, заменив вредные жиры на полезные – например, на оливковое масло, орехи и рыбу. Ежедневное потребление 30 граммов орехов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. Увеличение в питании доли фруктов и овощей хотя бы на 200 г в день уменьшает риск развития инсульта», – уточнила врач.
Она добавила, что в рационе современных людей много переработанных продуктов и мало клетчатки.
«Такой дисбаланс может привести к проблемам с перевариванием пищи и запорам, увеличить риск развития рака кишечника. Полезно включать в рацион больше свежих овощей, фруктов и цельных злаков, которые помогают пищеварению и поддерживают здоровую микрофлору», – сказала Пичугина.
Она напомнила, что здоровым можно назвать только разнообразное и сбалансированное питание с достаточным количеством питательных веществ, микроэлементов и витаминов. Важно обеспечивать баланс белков, жиров и углеводов, пить достаточно воды и поддерживать физическую активность соответственно уровню здоровья и возрасту.

Как напомнили в подмосковном Минздраве, сейчас идёт Неделя профилактики неинфекционных заболеваний.

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#минздрав мо
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Подмосковные онкологи удалили женщине 16-килограммовую злокачественную опухоль
22 января 2025, 10:38

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного онкологического диспансера удалили пациентке опухоль массой 16 кг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 55-летняя женщина с жалобами на одышку, невозможность нормально спать и есть из-за увеличившегося живота. Обследование выявило у неё гигантскую злокачественную опухоль яичника. Как выяснилось, пациентка не обращалась к врачу и более 20 лет не была у гинеколога. За это время новообразование достигло огромных размеров.
«Мы удалили из брюшной полости пациентки новообразование яичника диаметром 40 см и весом 16 кг. Оно сдавливало внутренние органы и нарушало их функции. Хирургическое вмешательство прошло успешно, функции внутренних органов восстановлены», – рассказала заведующая отделением онкогинекологии №4 областного онкологического диспансера Ирина Карьгина.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пациентка выписана на амбулаторное лечение и вернулась к обычной жизни. Теперь ей предстоит курс химиотерапии.

В региональном Минздрава напомнили, что всем женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, нужно посещать гинеколога как минимум раз в год. В ведомстве также отметили, что выявленные на ранней стадии заболевания эффективнее поддаются лечению.

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Долгопрудненские хирурги извлекли из колена пациента осколок металла
21 января 2025, 22:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные травматологи-ортопеды извлекли из коленного сустава пациента металлический осколок. Об этом сообщили в Долгопрудненскаой центральной городской больнице.
В приёмное отделение обратился 36-летний местный житель, три недели назад получивший травму ноги. К врачу он пришёл не сразу, а лишь из-за нарастания симптомов. Передвигаться больному уже было трудно – колено отекло и болело.
«Осмотр травматолога и компьютерная томография выявили инородное тело – металлический осколок, застрявший в коленном суставе. Это грозило дальнейшим воспалением, утратой способности сгибать ногу и открытой операцией большого объёма с долгим восстановлением. Врачи срочно выполнили пациенту артроскопическую операцию: через небольшие разрезы с помощью артроскопа добрались до инородного тела и извлекли его», – отметили в больнице.
Уже на следующий день пациент начал наступать на ногу и сам ходить. А ещё через несколько дней он покинул стационар на своих ногах и без болей.

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#здоровье
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Раскрыт вред отбеливающих зубных паст
Стоматолог Солдаткина: отбеливающие пасты могут грозить чувствительностью зубов
21 января 2025, 20:37

Фото: istockphoto/yourstockbank

Отбеливающие зубные пасты, которыми пользуются многие россияне в надежде придать зубам более светлый оттенок, при регулярном применении могут привести к повышенной чувствительности зубов. Об этом заявила стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Полина Солдаткина, обратив внимание на пасты с высоким содержанием абразивных частиц, которые нужно использовать с наибольшей осторожностью.
«Механизм действия отбеливающей пасты направлен не на изменение цвета эмали, а лишь на эффективное очищение от налета с ее поверхности. Повреждение эмали при этом не происходит. Но, если ее структура уже нарушена, после использования отбеливающих паст может появиться гиперестезия — повышенная чувствительность зубов», — отметила врач в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала, как восстановить организм после широкого праздничного застолья. В разговоре с «Известиями» эксперт пояснила, что после еды следует выпить чашку черного кофе без сахара или зеленого чая, чтобы почувствовать себя лучше благодаря антиоксидантам. Утром следующего дня лучше отдать предпочтение клетчатке.
«Например, овсянка на воде с добавлением яблок или груш станет отличным выбором. Такой завтрак быстро приведет вашу пищеварительную систему в норму. Также полезно выпить стакан сока — фруктоза в нем поможет быстрее вывести остатки алкоголя из организма», — поделилась Джутова.
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Нарколог раскрыл состав настоящей беспохмельной водки
Врач Шуров: беспохмельной водки не существует, избыток спирта всегда отравляет
21 января 2025, 20:29

Фото: istockphoto/fizkes

Особенной водки, которая не вызывает похмелья, не существует, а новости о ее появлении — изощренный маркетинг. Об этом заявил врач-нарколог Василий Шуров, подчеркнув, что весь алкоголь перерабатывает печень и его переизбыток неизбежно ведет к отравлению.
«Похмелье – это результат отравления. Печень, в пересчете на чистый этанол, перерабатывает 10 миллилитров спирта в час. [Если выпить меньше], тогда, возможно, не будет отравления. <…> Единственная беспохмельная водка – это чистая вода, от которой еще никому плохо не было», — рассказал специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем стало известно, что вино и пиво могут выполнять роль пребиотиков при употреблении в небольших количествах. Как пояснила врач-гастроэнтеролог Александра Ковалева в разговоре с «Газетой.Ru»., такой эффект достигается не за счет алкоголя, а благодаря субстратам, которые вырабатываются из растительного сырья и используются для приготовления этих напитков.
«Полифенолы содержатся во всех овощах и фруктах, во многих злаковых культурах. В большом количестве они представлены в красном винограде, солоде и хмеле. Поэтому пиво и вино являются пребиотиками», — отметила Ковалева, также отметив важную роль бета-глюкана и арабинозоолигосахаридов.
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Профосмотры в Московской области за год прошли около 1,4 млн детей
21 января 2025, 15:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Профилактические осмотры в Подмосковье в прошлом году прошли около 1,4 млн детей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Дети всех возрастов, проживающие в Московской области, могут пройти профосмотр в поликлинике или образовательном учреждении. Он позволяет уточнить группу здоровья, выявить патологии, заболевания и риски их развития.
«Дети могут пройти осмотр не только в поликлинике, но и в школе или детсаду. В таком случае бригада врачей выезжает в образовательное учреждение. Всего в 2024 году профосмотры в регионе прошли почти 1,4 млн детей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как отметили в министерстве, данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на региональном портале госуслуг «Здоровье» в течение 45 дней.

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#подмосковье
#московская область
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В больницах Московской области запустили в работу ещё два рентген-аппарата
21 января 2025, 15:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новые рентген-аппараты начали работ в филиале №2 Балашихинской больницы и отделении противотуберкулёзного диспансера Ногинской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Залог успешного лечения, прежде всего, в точной и качественной диагностике. В январе заработали новые цифровые маммографы в Дмитровской и Орехово-Зуевской больницах. В Балашихинской и Ногинской больницах установлены новые рентген-аппараты вместо уже не отвечавших современным требованиям. Всего на закупку нового оборудования было направлено около 60 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как отметили в министерстве, оборудование было закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Направление на исследование выдаёт лечащий врач. Записаться на приём можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или позвонить по телефону 122.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#медицинское оборудование
#рентген
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Врачи центра Рошаля извлекли из желудка малыша 130 магнитов и батарейку
21 января 2025, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли полуторагодовалого ребёнка, проглотившего 130 магнитов и литиевую батарейку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил мальчик с подозрением на проглатывание инородных тел. Обследование выявило у него в желудке скопление большого количества магнитов и батарейку. Инородные тела необходимо было извлечь как можно быстрее, так как длительное нахождение магнитов и батареек в организме приводит к ожогам, перфорации внутренних органов, некрозу тканей и кровотечению.
«Мы извлекли из желудка ребёнка 130 магнитов и литиевую батарейку. Магниты сцепились друг с другом, что привело к повреждению слизистой оболочки и образованию язвы. Действовать нужно было быстро. С помощью эндоскопического «Сачка», зажима типа «Аллигатор» и «Корзины Дормиа» мы провели гастроскопию и последовательно извлекли инородные тела из желудка мальчика. После операции обнаружили ещё три магнита, которые невозможно было удалить с помощью эндоскопа», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением центра Александр Иноземцев.
Как выяснилось, ребёнок глотал магниты в разное время, и некоторые из них уже переместились в кишечник. Извлечь их можно было только хирургическим путём, что и было сделано.

Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.

Врачи напоминают, что, если ребенок проглотил инородное тело, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Чем раньше будет оказана помощь, тем меньше риск осложнений.

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