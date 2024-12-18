Стоматолог назвала причины возникновения кисты в челюсти

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Причиной возникновения кисты в челюсти может стать недолеченный кариес или инфекция, вызванная плохой очисткой каналов зуба в процессе лечения. Об этом рассказала хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова. По ее словам, главная опасность кисты — ее размеры и частое бессимптомное развитие.
«Зачастую врачи находят ее случайно. Либо при снижении иммунитета инфекция обостряется в верхушке корня, и возникают болевые ощущения. Но если боли нет, то киста продолжает расти. <…> Иногда образования в челюсти достигают таких размеров, что происходит давление нижнего альвеолярного нерва, если это на нижней челюсти. Это может спровоцировать эффект анестезии, когда человек перестает чувствовать нижнюю челюсть», — поделилась специалист в беседе с «Вечерней Москвой».Однако опасность из-за больших размеров представляет не только челюстная киста. К примеру, в Кемерове прооперировали беременную девушку, как сообщает «Сiбдепо», с огромных размеров кистой яичника — 11х9 сантиметров.
«Пациентка после операции чувствует себя хорошо, беременность протекает планово», — приводят в издании слова главы регионального минздрава.Читайте также:
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